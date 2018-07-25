Генпрокуратура направила дело полковника Захарченко в суд

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-сотрудника антикорупционного главка МВД, полковника Дмитрия Захарченко, сообщил "Интерфаксу" адвокат офицера Александра Горбатенко.

"Позавчера было утверждено обвинительное заключение, и накануне дело было направлено в Пресненский суд Москвы", - сообщил Горбатенко.

По его словам, дата предварительного слушания по делу пока не назначена.

Бывшему врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД Захарченко инкриминируется получение взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и воспрепятствование осуществлению правосудия (ч. 3 ст. 294 УК РФ). С 10 сентября 2016 года он находится под стражей.

В декабре прошлого года Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства наличных денежных средств и имущества Захарченко, а также его близких на общую сумму около 9 млрд рублей. В марте 2018 года Мосгорсуд признал это решение законным.