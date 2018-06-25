Суд обязал полковника Захарченко до 29 июня ознакомиться с материалами уголовного дела

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы обязал обвиняемого в коррупции экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД полковника Дмитрия Захарченко до 29 июня ознакомиться с материалами уголовного дела.

"Рассмотрев ходатайство органов следствия, суд установил срок ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемому Захарченко и его адвокатам до 29 июня", - сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия, по мнению которого Захарченко с адвокатами затягивают ознакомление с делом.

Со своей стороны, полковник и его защита просили дать им время до 3 августа, чтобы ознакомиться со всеми материалами и вещественными доказательствами.

После того, как полковник и его защита ознакомятся с делом, материалы с обвинительным заключением будут направлены в Генпрокуратуру, которая примет решение о направлении дела в суд для рассмотрения по существу.

Бывшему врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД Захарченко инкриминируется получение взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и воспрепятствование осуществлению правосудия (ч. 3 ст. 294 УК РФ). С 10 сентября 2016 года он находится под стражей.

В декабре прошлого года следственные действия по трем эпизодам инкриминируемых полковнику преступлений были завершены - обвиняемый и его адвокаты приступили к ознакомлению с материалами расследования. Речь идет о якобы полученных Захарченко и находящимся в розыске экс-сотрудником ФСБ Дмитрием Сениным $800 тыс. от ресторатора Меди Дусса и от него же - 3,5 млн руб. в виде дисконтной карты ресторана "Ля Маре". Кроме того, следствие считает, что бывший полицейский предупредил сестру финансового директора "Нота-банка" Галины Марчуковой Ларису о предстоящих обысках.

Свою вину полковник не признает ни по одному из эпизодов и называет возбужденные против него уголовные дела "фейковыми".

В декабре прошлого года Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства наличных денежных средств и имущества Захарченко, а также его близких на общую сумму около 9 млрд рублей. В марте 2018 года Мосгорсуд признал это решение законным.