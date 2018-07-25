Ходатайство против изъятия миллиардов у Захарченко рассмотрят в конце августа

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Никулинский суд Москвы 22 августа рассмотрит ходатайство защиты экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД полковника Дмитрия Захарченко о пересмотре иска об обращении в доход государства имущества и денежных средств близких офицера на 9 млрд рублей.

"Рассмотрение ходатайство назначено на 22 августа в 11:40", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Людмила Коснырева во вторник.

Она уточнила, что заседание пройдет в открытом режиме.

Ранее адвокат Захарченко Александр Горбатенко сообщил "Интерфаксу", что обратился в Никулинский суд с ходатайством о пересмотре иска Генпрокуратуры об изъятии в доход государства имущества полковника и его близких в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.

По словам защитника, речь идет о том, что обращенные в пользу государства денежные средства в различной валюте почти на 8 млрд рублей, которые были обнаружены в квартирах родственников Захарченко, по решению руководства Следственного комитета РФ с сентября 2017 года не проходят вещественными доказательствами по уголовному делу в отношении полковника в то время, как представитель Генпрокуратуры в ходе процесса в Никулинском суде заявлял о наличии у них такого статуса.

Никулинский суд 1 декабря 2017 года удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в пользу государства 27 объектов недвижимости в виде квартир и машиномест, четыре дорогостоящих автомобиля, зарегистрированных на родственников Захарченко и иных лиц, а также золотой слиток и денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму около 8 млрд рублей. Общая сумма обращенного в доход государства имущества и денежных средств - около 9 млрд рублей.

Ответчиками по иску, кроме самого полковника, выступали его отец и мать, сводная сестра Ирина Разгонова, мать одного из его детей Анастасия Пестрикова, родственница последней Лилия Горшкова, бывшая жена Яна Саратовцева и ее мать, а также бывшие гражданские жены Марина Семынина и Ирина Петрушина.

В конце марта 2018 года Мосгорсуд признал решение Никулинского суда законным. После этого представители ответчиков обратились с кассационными жалобами на решение, в передаче которых на рассмотрение Президиума Мосгорсуда им, однако, было отказано.

В настоящее время компетентные органы исполняют решение Никулинского суда. Так, в начале июля в Следственном комитете сообщили, что обращенные в доход государства миллиарды, изъятые в квартирах родственников полковника, перечислены на счет Казначейства России.

Бывшему врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД Д.Захарченко инкриминируется получение взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и воспрепятствование осуществлению правосудия (ч. 3 ст. 294 УК РФ). С 10 сентября 2016 года он находится под стражей.