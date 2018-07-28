Москва

Президент России принял участие в крестном ходу в центре Москвы

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в субботу принимает участие в крестном ходе к памятнику князю Владимиру на Боровицкой площади.

От Соборной площади Московского Кремля до памятника князю Владимиру глава государства прошел вместе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Александрийским Феодором.

Крестный ход - часть масштабных торжеств по случаю 1030-летия Крещения Руси. В них принимают участие тысячи верующих.

У памятника князю Владимиру пройдет праздничный молебен, на котором присутствуют представители десяти поместных Православных церквей мира - Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской, Грузинской, Сербской, Болгарской, Кипрской, Албанской, Польской православных церквей, а также Православной церкви Чешских земель и Словакии.

Молебну на Боровицком холме предшествовало праздничное богослужение на Соборной площади московского Кремля.

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Теги: Москва, Крещение Руси, Владимир Путин

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