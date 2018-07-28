Число пострадавших в ДТП с автобусом под Домодедово возросло до 20

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Два десятка пассажиров перевернувшегося под Домодедово автобуса пострадали в ДТП, семеро из них эвакуированы в травматологический центр Подольска, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерств здравоохранения Московской области.

"По состоянию на 19:15, в результате ДТП в городском округе Домодедово с участием пассажирского автобуса пострадали 20 человек", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что 13 человек находятся в больнице Домодедова, семеро эвакуированы в травматологический центр Подольска.

Ранее сообщалось о 16 пострадавших в аварии, которых доставили в больницу Домодедова. Их состояние оценивалось как легкой и средней степени тяжести.

Авария произошла сегодня под вечер на трассе А107 в Домодедовском районе Московской области. По невыясненным пока причинам автобус перевернулся. В его салоне находились порядка 30 человек.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртии рассказали агентству, что попавший в ДТП автобус перевозил артистов из удмуртского ансамбля народной песни, музыки и танца "Танок". По словам собеседника "Интерфакса", они возвращались с гастролей в Италии.