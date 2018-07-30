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Москва

Бесплатный Wi-Fi появился на Большой кольцевой линии столичного метро

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В поездах Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена заработал бесплатный Wi-Fi, сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

"Бесплатный интернет теперь доступен и пассажирам Большой кольцевой линии, ежедневно поезда на этой ветке перевозят более 60 тыс. пассажиров. Сеть работает на всех перегонах линии - от "Петровского парка" до "Делового центра", - рассказал Ликсутов порталу столичной мэрии в понедельник.

По его информации, в тоннелях БКЛ установили 40 базовых станций и проложили 40 километров кабеля. Точками доступа оборудованы все 18 поездов, которые следуют по линии. Максимальная скорость интернета в каждом из них - 150 мегабит в секунду, это позволяет обслуживать до 200 одновременных подключений в каждом вагоне.

"Каждый день бесплатным интернетом в московском метро пользуются более двух миллионов пассажиров. Горожанам важно оставаться на связи даже в транспорте. Сейчас 96% транспортной сети метро покрыто сетью Wi-Fi", - отметил заммэра.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что первый участок Большой кольцевой линии московского метро принял за пять месяцев более 7,5 млн пассажиров

Первый участок БКЛ протяженностью 10,5 км был открыт 26 февраля. Пассажиров приняли пять станций: "Петровский парк", ЦСКА, "Хорошевская", "Шелепиха" и "Деловой центр".

Полностью строительство БКЛ с 31 станцией планируется завершить в 2021-2022 годах, ее длина составит около 67 км. На новой кольцевой линии будет 18 пересечений с действующими линиями метро, семь - с радиальными направлениями железных дорог и два - с МЦК.

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