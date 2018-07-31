Участок СВХ от Вешняков до Открытого шоссе в Москве обещали запустить в сентябре

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Северо-Восточная хорда (СВХ) на участке от МКАД в районе Вешняки до Открытого шоссе "поедет" в сентябре этого года. Об этом заявил во вторник руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

"Уже в сентябре 2018 года автомобилисты смогут воспользоваться участком Северо-Восточной хорды от Открытого шоссе до МКАД в районе Вешняки. Открытие движения на участках от Щелковского шоссе до Открытого шоссе, и от шоссе Энтузиастов до МКАД в районе Вешняки планируется в ближайшее время", - отметил он.

Ранее сообщалось, что на участке от Щелковского до Открытого шоссе предстоит построить 5,5 км дорог, в том числе три эстакады суммарной протяженностью почти 3,4 км.

На участке от шоссе Энтузиастов до МКАД в районе Вешняки ведется строительство 12,2 км дорог, в том числе шести эстакад общей протяженностью 3,68 км.

СВХ пройдет от дороги Москва-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль Московского центрального кольца до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки-Люберцы. Трасса фактически соединит крупные автомобильные магистрали северо-восточной части города - Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе.