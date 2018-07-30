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Москва

Петра Верзилова задержали сразу после отбытия 15 суток ареста

Он отбывал наказание за акцию Pussy Riot во время финала чемпионата мира в "Лужниках"

Петра Верзилова задержали сразу после отбытия 15 суток ареста
Петр Верзилов
Фото: ТАСС, Антон Новодережкин

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Участник акции Pussy Riot во время финала чемпионата мира по футболу Петр Верзилов сообщил, что его вновь задержали после выхода из спецприемника, где он отбывал административный арест.

"Только что при выходе из Спецприемника номер 2 был задержан нарядом ОМОН",- говорится в сообщении Верзилова в твиттере.

Он добавил, что, по словам сотрудников правоохранительных органов, его везут в ОВД "Лужники".

Также Верзилов сообщил о задержании остальных участников акции - Ольги Курачевой, Ольги Пахтусовой и Вероники Никульшиной. Их также задержали при выходе из других спецприемников. По его словам, в ОВД "Лужники" задержанным сообщили, что всех четверых оставят в отделении на ночь - "до проведения неких мероприятий с утра".

15 июля три девушки и молодой человек в полицейской форме выбежали на футбольное поле примерно на 50-й минуте финального матча ЧМ по футболу между командами Франции и Хорватии в Москве на стадионе "Лужники". Целью акции, как сообщили позднее участники группы, стало "освобождение политзаключенных", в том числе украинского режиссера Олега Сенцова. Всех троих Мосгорсуд впоследствии приговорил к 15-ти суткам административного ареста, а за ношение полицейской формы Мировой суд Хамовнического района Москвы назначил штраф в 1,5 тыс. рублей.

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Теги: Петр Верзилов, Pussy Riot

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