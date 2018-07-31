Pussy Riot предъявили обвинение в проведении несогласованного массового мероприятия

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Активистам из Pussy Riot вменяется проведение массового мероприятия без согласования и неповиновение полиции, административные материалы во вторник рассмотрит Хамовнический суд Москвы, сообщил "Интерфаксу" их адвокат Николай Васильев.

"В настоящее время их (активистов - ИФ) везут в суд. Им выписаны протоколы об административном правонарушении, предусмотренном двумя статьями КоАП РФ", - сказал Васильев.

Протоколы составлены ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления), а также по стт 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции), отметил защитник. Он уточнил, что последняя статья не связанна с акцией на ЧМ-2018. "Статью 19.3 им вменили после того, как вчера вечером они отказались участвовать в процессуальных действиях без адвоката", - пояснил Васильев.

Накануне активист Петр Верзилов сообщил, что его и остальных участников акции на финале ЧМ - Ольгу Курачеву, Ольгу Пахтусову и Веронику Никульшину - вновь задержали после выхода из спецприемника, где они отбывали административный арест.

15 июля три девушки и молодой человек в полицейской форме выбежали на футбольное поле примерно на 50-й минуте финального матча Чемпионата мира по футболу на большой спортивной арене "Лужники".

Целью акции, как говорилось в распространенном Pussy Riot манифесте, было: "освободить всех политических заключенных; не сажать за лайки; прекратить незаконные аресты на митингах; допустить политическую конкуренцию в стране; не фабриковать уголовные дела и не держать людей просто так в СИЗО; превратить земного милиционера в небесного милиционера".

Всех участников акции Мосгорсуд впоследствии приговорил их к 15-ти суткам административного ареста. Мировой суд Хамовнического района Москвы в свою очередь назначил штраф в 1,5 тысячи рублей за незаконное ношение полицейской формы.