Верховный суд РФ подтвердил отказ Гудкову в регистрации кандидатом в мэры Москвы

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ отклонил иск экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова на отказ в регистрации кандидатом в мэры Москвы.

"Верховный суд, как раньше и Мосгорсуд, сегодня отказал мне в иске о регистрации кандидатом в мэры Москвы", - написал Гудков в фейсбуке. Он отметил, что намерен обратиться далее в Конституционный суд.

Как ранее отмечал Гудков, иск был подан на его нерегистрацию в качестве кандидата в мэры и на "муниципальный фильтр".

По его словам, в соответствии с решением Конституционного суда от 2012 года "муниципальный фильтр" необходим для отсева кандидатов, "не имеющих поддержки избирателей", о чем он сообщал муниципальным депутатам при сборе подписей. При этом, по мнению Гудкова, о такой поддержке свидетельствуют результаты последних выборов в Госдуму и муниципальных выборов в Москве.

Мосгоризбирком 7 июля отказал Гудкову в регистрации кандидатом в мэры Москвы: из необходимых 110 подписей муниципальных депутатов он предоставил только 63.