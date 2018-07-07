Мосгоризбирком отказал Гудкову в регистрации кандидатом в мэры Москвы

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Решением Мосгоризбиркома, принятом на заседании в субботу, кандидату в мэры Москвы от партии "Гражданская инициатива" Дмитрию Гудкову отказано в регистрации, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Как заявила на заседании член Мосгоризбиркома Рима Кузнецова, Гудков в положенный срок до 18:00 3 июля представил в комиссию необходимый пакет документов для регистрации кандидатом, однако из необходимых 110 подписей муниципальных депутатов он предоставил только 63.

"В связи с этим предлагается отказать Гудкову в регистрации кандидатом на должность мэра", - сказала Кузнецова.

На тех же основаниях в связи с непредоставлением подписей депутатов, а также подписей избирателей, отказано в регистрации самовыдвиженцу Владимиру Кувшинову.

В связи с непредоставлением документов на регистрацию было принято решение о признании утратившими статус кандидатов в отношении Сергея Митрохина (партия "Яблоко"), журналиста Антона Кузнецова-Красовского, фермера Германа Стерлигова, главы муниципального округа Красносельский Ильи Яшина, а также большинства других граждан, выдвигавшихся кандидатами.

Только пять претендентов на пост смогли преодолеть муниципальный фильтр и предоставить в установленные сроки в Мосгоризбирком документы на регистрацию кандидатами. Это действующий мэр Москвы Сергей Собянин, участвующий в выборах как самовыдвиженец, кандидат от "Справедливой России" Илья Свиридов, выдвинутый ЛДПР глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, кандидат от КПРФ Вадим Кумин и представитель партии "Союз горожан", экс-глава строительной компании СУ-155 Михаил Балакин.