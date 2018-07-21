Суд отклонил иск Гудкова на отказ Мосгоризбиркома в регистрации его кандидатом в мэры

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отклонил иск экс-депутата Госдумы РФ, председателя "Партии перемен" (Гражданская инициатива) Дмитрия Гудкова на отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать его в качестве кандидата в мэры Москвы, сообщил "Интерфаксу" адвокат Николай Васильев.

"Как ожидалось, нам отказано в удовлетворении иска. Будем это решение обжаловать", - сообщил адвокат в субботу.

Он добавил, что в случае, если в апелляционной инстанции исковые требования Гудкова также будут отклонены, стороной защиты в соответствующих инстанциях будет обжалован непосредственно федеральный закон, регламентирующий так называемый муниципальный фильтр.

В исковом заявлении экс-депутат указывал на то, что решение Мосгоризбиркома от 7 июля об отказе в его регистрации в качестве кандидата на должность мэра Москвы было принято с нарушением его конституционных прав, в связи с чем просил суд отменить его и признать незаконным.

В ходе рассмотрения иска представитель Гудкова адвокат Васильев заявил ходатайства о приобщении нескольких документов, обосновывающих и доказывающих, по мнению стороны истца, его правоту. В частности, документы о том, что на муниципальных выборах 2017 года в Москве было избрано 219 муниципальных депутатов, представляющих "Гражданскую инициативу" и оказывающих поддержку Гудкову.

Со своей стороны представитель ответчика заявил, что решение Мосгоризбиркома было вынесено в соответствии с действующим федеральным и региональным избирательным законодательством.

Гудков сказал "Интерфаксу", что не удивлен решением суда. "Это бюрократическая ступенька на пути выше - в Верховный и, главное, Конституционный суды", - отметил он.

Как ранее отметил Гудков на своей странице в фейсбуке, иск подается на его нерегистрацию в качестве кандидата в мэры и на "муниципальный фильтр".

Мосгоризбирком 7 июля отказал Дмитрию Гудкову в регистрации кандидатом в мэры Москвы в связи с тем, что из необходимых 110 подписей муниципальных депутатов он предоставил только 63.

Выборы мэра Москвы

Мосгоризбирком ранее зарегистрировал четырех кандидатов на должность мэра Москвы - самовыдвиженца Сергея Собянина, Илью Свиридова ("Справедливая Россия"), Вадима Кумина (КПРФ) и Михаила Дегтярева (ЛДПР).

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября. На предстоящих выборах мэра впервые предусмотрена возможность голосования за пределами Москвы. Кроме того, время голосования будет продлено на 2 часа - до 22:00.