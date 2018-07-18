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Дмитрий Гудков оспорит "муниципальный фильтр" в суде

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Экс-депутат Госдумы РФ, председатель "Партии перемен" (Гражданская инициатива) Дмитрий Гудков обжаловал отказ Мосгоризбиркома регистрировать его в качестве кандидата в мэры Москвы.

"Иск подан в Мосгорсуд вчера вечером", - сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь Гудкова Алексей Обухов.

Сам политик на странице в фейсбуке отметил, что иск подается на отказ в его регистрации в качестве кандидата в мэры и на "муниципальный фильтр".

По его словам, в соответствии с решением Конституционного суда от 2012 года "муниципальный фильтр" необходим для отсева кандидатов, "не имеющих поддержки избирателей", о чем он сообщал муниципальным депутатам при сборе подписей. Гудков считает, что о наличии у него такой поддержки свидетельствуют результаты последних выборов в Госдуму и муниципальных выборов в Москве.

Он добавил, что не ожидает положительного решения Мосгорсуда по своему иску. "Однако решение суда первой инстанции открывает дорогу в Конституционный суд, который с мэрией не связан. И вот там уже у теленка есть некоторые шансы пободаться с дубом", - написал он.

Мосгоризбирком 7 июля отказал Гудкову в регистрации кандидатом в мэры Москвы в связи с тем, что из необходимых 110 подписей муниципальных депутатов он предоставил только 63.

Накануне сообщалось, что решение Мосгоризбиркома в суде также обжаловал экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин, которого выдвинула партия "Союз горожан". Он представил в комиссию 112 подписей муниципальных депутатов при необходимых 110, однако трое депутатов попросили не учитывать их подписи.

Мосгоризбирком зарегистрировал четырех кандидатов на должность мэра Москвы - самовыдвиженца Сергея Собянина, Илью Свиридова ("Справедливая Россия"), Вадима Кумина (КПРФ) и Михаила Дегтярева (ЛДПР).

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Теги: Москва, Дмитрий Гудков

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