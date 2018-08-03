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Москва Пенсионная реформа

Мособлизбирком получил уведомление от депутата, инициирующего "пенсионный" референдум

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Депутат сельского поселения Кривцовское, зампред Московского областного отделения партии "Яблоко" Дмитрий Трунин подал в Мособлизбирком уведомление о собрании инициативной группы по проведению всероссийского референдума.

"30 июля в избирательную комиссию Московской области поступило уведомление от гражданина Трунина с предложением об образовании инициативной группы по проведению референдума и о том, что планируется проведение собрания инициативной группы", - сообщила "Интерфаксу" председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.

По ее словам, если собрание состоится, то на нем будет присутствовать представитель областной избирательной комиссии.

"Для начала должно состояться собрание. Пакет документов по итогам проведения собрания инициативная группа или ее доверенный представитель должны будут принести и сдать в Мособлизбирком", - добавила Хаймурзина.

Как уточнил "Интерфаксу" Друнин, предлагается вынести на референдум три вопроса: о строительстве мусоросжигающих заводов; об избрании глав муниципальных образований через "прямые выборы" и о повышении пенсионного возраста.

Ранее на этой неделе вопрос на референдум ("Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин - 60 лет, для женщин - 55 лет), повышаться не должен?") был направлен Московскую городскую избирательную комиссию.

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Теги: Мособлизбирком

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