Коммунисты пообещали добиваться проведения в сентябре акций против пенсионного закона

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Коммунисты намерены продолжить акции протеста против предлагаемого повышения пенсионного возраста в России, заявил "Интерфаксу" депутат Госдумы, глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко.

"Мы подаем заявки на проведение всероссийских акций протеста на 2 и 22 сентября. Как ожидается, мероприятия пройдут в Москве и ряде других регионов РФ", - сказал Ющенко.

Он отметил, что акции пройдут в преддверии второго, основного чтения "пенсионного" законопроекта в Госдуме. А.Ющенко сообщил, что предварительно планируется, что второе чтение состоится в Госдуме 24 сентября. "Но эта дата еще будет уточняться", - добавил депутат.

По словам Ющенко, КПРФ пока не планирует предлагать какие-либо поправки к упомянутому законопроекту, так как выступает категорически против самой его концепции. Вместе с тем депутат добавил, что "относительно этого (целесообразности внесения поправок - ИФ) еще должно быть политическое решение".

1 августа инициативная группа КПРФ подала в Московскую городскую избирательную комиссию вопрос о повышении пенсионного возраста для вынесения на референдум в новой редакции.

28 июля акции против изменения пенсионного законодательства прошли в Москве и нескольких других регионах. В столице митинг собрал 6,5 тыс человек.