Инициатором альтернативного пенсионного референдума оказался политик Илья Свиридов

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Инициатором альтернативного КПРФ референдума по вопросу изменений пенсионного законодательства стал глава муниципального округа Таганский, кандидат в мэры Москвы от "Справедливой России" Илья Свиридов, говорится в сообщении, поступившим в пятницу в "Интерфакс".

"Пенсионная реформа - главная угроза будущему России, оставаться в стороне от этой темы я не могу. Поэтому я принял решение создать инициативную группу по проведению общероссийского референдума по вопросу пенсионной реформы. В ближайшее время будут выполнены все необходимые по закону процедуры для регистрации инициативной группы и проверки вопроса референдума ЦИКом", - говорит Свиридов.

Он призвал "все здоровые силы России" оказать инициативной группе всестороннюю поддержку. "Ведь второго шанса остановить пенсионную реформу у нас уже не будет", - подчеркнул он.

На референдум инициативная группа Свиридова планирует вынести вопрос: "Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?".

Отмечается, что собрание инициативной группы состоится вечером 3 августа.

Инициатива КПРФ

Как ранее сообщалось, 17 июля инициативная группа представителей КПРФ подала в Мосгоризбирком документы на проведение референдума об изменении пенсионного законодательства. На него предлагалось вынести один вопрос: "Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?"

Центральная избирательная комиссия РФ признала формулировку вопроса КПРФ о повышении пенсионного возраста не соответствующей требованию закона о референдуме из-за неконкретности. В связи с этим Московская городская избирательная комиссия отказала в регистрации региональной инициативной подгруппе КПРФ по проведению всероссийского референдума относительно изменений пенсионного законодательства.

Для проведения всероссийского референдума в случае принятия ЦИК выносимого вопроса, соответствующего законодательству, потребовалась бы регистрация инициативных подгрупп не менее чем в половине регионов РФ. Затем необходимо было бы собрать подписи избирателей в поддержку поведения референдума.

В КПРФ изменили формулировку вопроса для пенсионного референдума. Вопрос был переформулирован после встречи с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой. Вопрос теперь звучит так: "Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин - 60 лет, для женщин - 55 лет), повышаться не должен?".

1 августа вопрос в новой редакции был направлен Московскую городскую избирательную комиссию.

Однако в Мосгоризбирком была подана инициатива о проведении пенсионного референдума от другой группы с вопросом, который похож на новую редакцию вопроса от коммунистов, который они сформулировали 31 июля после консультации с главой ЦИК Эллой Памфиловой и другими членами Центризбиркома.

При этом Мосгоризбирком не сможет зарегистрировать инициативную группу КПРФ по проведению всенародного голосования, если до этого будет зарегистрирована другая подгруппа инициаторов вопроса со схожим вопросом, предлагаемым для референдума.

Ранее Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.