В КПРФ озвучили новую формулировку вопроса для пенсионного референдума

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В КПРФ определились с новой формулировкой вопроса для вынесения на всероссийский референдум в связи с предлагаемым правительством повышением пенсионного возраста, сообщил "Интерфаксу" секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

На референдум выносится следующий вопрос: "Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин - 60 лет, для женщин - 55 лет), повышаться не должен?".

Предыдущая формулировка вопроса была признана ЦИК РФ не соответствующей требованию закона о референдуме из-за неконкретности. Тогда вопрос был сформулирован следующим образом: "Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?"

"Представители КПРФ сегодня подали новое уведомление в Мосгоризбирком о созыве на 7 августа собрания инициативной группы по проведению "пенсионного" референдума. Вопрос сформулирован после встречи с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой", - сказал Обухов.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.