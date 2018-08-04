Среди причин пожара в музее Тургенева назвали проблемы с техникой безопасности

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Пожар в музее Ивана Тургенева на Остоженке, по предварительным данным, возник из-за несоблюдения техники безопасности при ремонтно-реставрационных работ, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Скорее всего, это именно нарушения техники безопасности при реставрации", - сказал собеседник агентства.

Тем не менее, добавил он, будут проверены все версии, включая поджог.

Между тем, в департаменте культуры столицы сообщили "Интерфаксу", что дом-музей Ивана Тургенева на улице Остоженка, 37 в центре Москвы, где в субботу утром произошел пожар, готовили к открытию в ноябре. "Дом-музей планировалось открыть после реставрации 9 ноября в день 200-летия со дня рождения писателя", - сказал собеседник агентства.

Он также рассказал, что в сквере рядом с особняком, также в ноябре, планировалось открыть первый в Москве памятник И.С.Тургеневу. До настоящего времени в Москве установлен лишь бюст писателя у входа в библиотеку его имени.

Ранее сообщалось, что пожарным удалось справиться с возгоранием в столичном музее Ивана Тургенева на Остоженке. Как рассказали в пресс-службе столичного главка МЧС, пожар был ликвидирован в 10:49. По данным источника "Интерфакса", площадь пожара составила 70 квадратных метров.

Информации о пострадавших в МЧС не поступало.