В МЧС предупредили о надвигающейся на Москву грозе

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Гроза и сильный ветер ожидаются в Москве днем и вечером в воскресенье, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайший час с сохранением во второй половине дня и вечером 5 августа местами в Москве ожидается дождь, гроза, усиление ветра при грозе порывами до 15 м/с", - сказал сотрудник пресс-службы.

При управлении автотранспортным средством при грозе, водителям надо постараться припарковаться, добавил он.

Грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП, напомнили в МЧС.