Грабитель в Москве отнял у мужчины рюкзак с 3 млн рублей

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Мужчина заявил в полицию, что грабитель похитил у него рюкзак с 3 млн рублей на юге Москвы, проводится проверка, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.

"3 августа в 21:42 в службу "02" из службы "03" поступило сообщение о грабеже по адресу: улица Кировоградская, дом 24", - сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный нанес несколько ударов в лицо мужчине 1993 года рождения, открыто похитил рюкзак в котором, со слов потерпевшего, находилось 3 млн 200 тыс. рублей, после чего скрылся.

Пострадавший получил ушибы мягких тканей лица, медпомощь оказана на месте.