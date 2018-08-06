Мосгорсуд оставил Серебренникова и Апфельбаум под домашним арестом

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным продление до 22 августа срока домашнего ареста художественного руководителя "Гоголь-центра", режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении бюджетных средств.

"Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты без удовлетворения", - огласила судья в понедельник.

Также апелляционная инстанция оставила до 19 сентября под домашним арестом бывшего руководителя департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум.

Басманный суд Москвы продлил срок содержания Серебренникова и Апфельбаум под домашним арестом на заседании 18 июля. Согласно ходатайству СКР, обвиняемые, как считает следствие, по-прежнему могут скрыться, попытаться склонить свидетелей к даче показаний в свою пользу, уничтожить доказательства и иным образом воспрепятствовать производству по делу. В свою очередь, адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов заявил тогда, что за его подзащитного может быть внесен залог в 68 млн рублей - на изначально вменявшуюся ему сумму ущерба, и что "в силе остаются все 130 ранее заявленных поручительств" от различных деятелей культуры и политики.

Фигурантам дела "Седьмой студии" инкриминируется хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах основанной Серебренниковым автономной некоммерческой организации (АНО) на реализацию проекта "Платформа" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).