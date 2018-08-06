Московские власти обещали открыть на ВДНХ "Диснейленд"

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Ландшафтный парк, парк аттракционов и детский технопарк появятся на территории ВДНХ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник.

"Когда вы заходите на территорию ВДНХ, с левой стороны огромное пространство - там будет большой детский парк с современными, уникальными аттракционами, это своего рода Диснейленд. В этом году будет построен очень большой ландшафтный парк. И вообще ВДНХ будет одним из самых лучших, не только выставочных, но и исторических, музейных мест для отдыха не только, наверное, в России, но и в мире", - сказал Собянин на встрече с коллективом Центра автоматики и приборостроения им. Академика Николая Пилюгина.

Кроме того, на территории выставки появится в текущем году детский технопарк, в котором в том числе можно будет получить рабочую специальность. Помимо этого, на ВДНХ в настойщее время реконструируют несколько павильонов. В текущем году заканчивается реставрация основных зданий выставки: "Россия", "Земледелие", "будет павильон, посвященный истории славянской письменности, помимо этого, будут павильоны атомной энергетики, геологии, нефтяной промышленности", - уточнил Собянин.