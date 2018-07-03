Первый москвич получил 400 баллов на ЕГЭ

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Московский школьник набрал 400 баллов на единых государственных экзаменах, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Рособрнадзора.

Имя школьника и учебное заведение, которое он закончил, не называются.

При этом в Рособрнадзоре отметили, что в 2013 году уже был выпускник, который набрал 400 баллов - такого результата пять лет назад удалось добиться выпускнику из Кирова.

У обоих молодых людей, как выяснилось, много общего: они сдавали один и тот же набор экзаменов - математику, русский язык, биологию и химию.