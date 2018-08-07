Москва Убийство российских журналистов в ЦАР

В Москве простились с погибшим в ЦАР оператором Радченко

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Прощание с погибшим в Центральноафриканской республике оператором Кириллом Радченко состоялось в судебно-медицинском морге "Царицыно" во вторник.

По желанию родственников прощание состоялось в закрытом режиме, на нем присутствовали родные и близкие оператора.

Кирилл Радченко будет похоронен во вторник днём на Булатниковском кладбище.

31 июля стало известно, что в ЦАР 30 июля в результате нападения неизвестных были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, которые прибыли в Африку для съемок фильма о частных военных компаниях. СКР по данному факту возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

В ночь на 5 августа тела журналистов были доставлены в Москву.

Кириллу Радченко было 33 года. В 2008 году окончил колледж художественных ремесел №59 в Москве. Работал киномехаником в Доме журналиста, видеооператором и ассистентом фотооператора компаниях Troppiere group и GA Studio. С 2016 работал оператором в агентстве ANNA-News (Абхазия), работал в Сирии, на Украине.

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Теги: ЦАР, Кирилл Радченко

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