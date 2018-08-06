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В России Убийство российских журналистов в ЦАР

Орхана Джемаля похоронят в Москве во вторник

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Похороны погибшего в Центральноафриканской Республике журналиста Орхана Джемаля состоятся в Москве во вторник, сообщил его коллега Максим Шевченко.

"Завтра, если ничего экстраординарного не случится, сначала в Соборной мечети будет проведен соответствующий исламский обряд - джаназа, на котором могут присутствовать все желающие, не только мусульмане, соответствующим образом одетые. Это будет в районе часа дня", - сказал Шевченко "Интерфаксу".

"После этого Орхан будет похоронен на Хованском кладбище", - добавил он.

Ранее режиссер Павел Костомаров сообщил в своем фейсбуке, что похороны погибшего в ЦАР Александра Расторгуева также состоятся 7 августа. Отпевание начнется в 13:00 в храме Космы и Дамиана в Столешниковом переулке, прощание пройдет в 16:30 в большом ритуальном зале Троекуровского кладбища.

31 июля стало известно, что в ЦАР 30 июля в результате нападения неизвестных были убиты российские журналисты Джемаль, Расторгуев и Кирилл Радченко, которые прибыли в Африку для съемок фильма о частных военных компаниях. СКР по данному факту возбудил уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ).

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Теги: ЦАР, Орхан Джемаль, Александр Расторгуев

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