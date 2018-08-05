Тела убитых в ЦАР журналистов направили на экспертизу

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Тела российских журналистов, убитых в Центральноафриканской республике (ЦАР), доставлены на родину и направлены на судебно-медицинскую экспертизу, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СК России тела направлены в экспертное учреждение для проведения судебно-медицинских экспертиз с целью установления причин гибели россиян", - сказала она в воскресенье "Интерфаксу".

Петренко отметила, что родственники погибших признаны потерпевшими и допрошены в рамках уголовного дела. "В настоящее время продолжается работа по выяснению всех обстоятельств этого преступления. Допрашиваются коллеги, знакомые погибших россиян и иные лица, которые могут располагать какими-либо сведениями в связи с расследованием указанного преступления", - сказала представитель СК.

31 июля стало известно, что в ЦАР 30 июля в результате нападения неизвестных были убиты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, которые прибыли в Африку для съемок фильма о частных военных компаниях.

СКР по данному факту возбудил уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ (убийство).

3 августа тела убитых были направлены самолетом из столицы ЦАР Банги через Париж в Москву.

К расследованию убийства российских журналистов в Центральноафриканской республике присоединились и представители ООН.