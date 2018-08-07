Следователя управления СКР по Москве и адвоката обвинили в вымогательстве взятки

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Следователь столичного управления СКР и ее сообщник - адвокат - отправлены на скамью подсудимых за вымогательство 10 млн рублей у подследственного.

"Прокуратура Москва утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей столицы: 30-летней старшего следователя одного из межрайонных следственных отделов и 56-летнего адвоката", - сообщили "Интерфаксу" в столичной прокуратуре во вторник.

Следственными органами они обвиняются в получении должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенном организованной группой, с вымогательством взятки, в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Суть обвинения

По версии следствия, старший следователь одного из межрайонных следственных отделов вынесла постановление о привлечении жителя столицы в качестве обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159) и фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ч. 1 ст. 170.1 УК РФ).

"В дальнейшем следователь потребовала от обвиняемого передать ей 10 млн рублей за способствование в избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста, а после передачи всей суммы взятки, за прекращение уголовного преследования. При этом, опасаясь привлечения к уголовной ответственности и желая скрыть преступный характер своих действий, следователь привлекла к совершению данного преступления своего знакомого - адвоката", - отметили в прокуратуре.

Для придания видимости законности своим действиям она потребовала от обвиняемого заключить с адвокатом фиктивное соглашение об оказании юридической помощи с выплатой вознаграждения, эквивалентного сумме взятки, то есть в размере 10 млн рублей, сообщили в прокуратуре. По данным прокуратуры, склонив обвиняемого к передаче взятки, адвокат 25 марта 2017 года лично получил от подзащитного первую часть требуемой у него суммы в размере 10 тысяч долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило более 547 тысяч рублей, которые разделил со следователем.

"В дальнейшем адвокат лично получил от обвиняемого, действовавшего в условиях проводимых оперативно-розыскных мероприятий, следующую часть требуемой взятки в размере 10 тысяч долларов США, а также муляж денежных средств, имитирующий сумму в размере 80 тысяч долларов США. После получения денег адвокат был задержан сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в документе.

Уголовное дело направлено в Савеловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, адвокат находится под домашним арестом, добавили в прокуратуре. Между тем, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что речь идет о старшем следователе Бутырского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Москве Марии Андросовой и адвокате Юрии Подхватиловском.