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Москва

Суд огласит наказание для пятерых членов "банды GTA"

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Мособлсуд в четверг завершит оглашение приговора пятерым участникам так называемой "банды GTA", обвиняемым в убийствах и нападениях на водителей на подмосковных трассах. Заседание назначено на 11:00. По словам пресс-секретаря Мособлсуда Натальи Осиповой, суд приступит к оглашению резолютивной части приговора, в ходе которой назовет вид и размер наказания для подсудимых.

Из вводной части приговора следовало, что суд признал пятерых участников банды - Шерджона Кодирова, Анвара Улугмурадова, Умара Хасанова, Хазратхона Додохонова и Зафарджона Гулямова - виновными, установив, что они "совместно с другими соучастниками создали устойчивую вооруженную группу с целью совершения преступлений, в том числе нападения на граждан".

В ходе прений сторон гособвинение предложило назначить четверым участникам банды наказание в виде пожизненного лишения свободы, Зафарджонe Гулямову - 25 лет колонии со штрафами от 700 до 900 рублей.

Фигурантам вменяются убийства (ч. 2 ст. 105 УК РФ), разбой (ч. 4 ст. 162 УК РФ), бандитизм (ч. 2 ст. 209 УК РФ), незаконным оборот оружия и боеприпасов (ч. 3 ст. 222 УК РФ), а также похищение личных документов (ч. 2 ст. 325 УК РФ).

Изначально на скамье подсудимых было девять человек. В августе прошлого года пятеро после очередного заседания напали на сопровождавших их двоих конвоиров, и в результате оказанного им сопротивления трое - Мирзомавлон Мирзошарипов, Холик Субханов и Абдумуким Мамадчонов - были ликвидированы на месте, еще один - Фазлитдин Хасанов - позже скончался в больнице. Пятый участник нападения на конвой, Хазратхон Додохонов, получил травмы, но выжил. В конце апреля ему провели психиатрическую экспертизу, по результатам которой он признан вменяемым.

Преступную группу, орудовавшую в Подмосковье в 2012-2014 годах, СМИ назвали "бандой GTA" по аналогии с известной видеоигрой, в которой игрок выступает в роли преступника, выполняя такие задания и миссии, как заказные убийства и ограбления. Установлено, что в банду входили не менее 15 выходцев из стран Центральной Азии. Группировка совершила на территории московского региона 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 человек и покушением еще на двух. Как выяснило следствие, преступники ночью при помощи самодельных шипов пробивали колеса машин, вынуждая водителей останавливаться. После этого бандиты убивали жертв и забирали их имущество.

Предполагаемый лидер банды Ибайдулло Субханов был ликвидирован при оказании вооруженного сопротивления во время задержания в ноябре 2014 года. Еще несколько участников банды находятся в международном розыске.

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