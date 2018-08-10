Власти пообещали жителям Новой Москвы экономию недели в год за счет новых станций метро

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Продление Сокольнической линии метро в Коммунарку сократит временные затраты на поездку по городу на семь дней в течение года для жителей Сосенского и Московского, сообщил в пятницу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Строительство нового участка существенно улучшит транспортное обслуживание поселений Московского и Сосенского Новой Москвы. В день жители будут тратить на дорогу на 20-25 минут меньше, то есть за год они сэкономят около недели", - отметил Хуснуллин. Заммэра также подчеркнул, что расстояние поездки сократится и для жителей других поселений Новой Москвы.

"Это, в свою очередь, снизит интенсивность движения на дорогах. Жители других поселений ТиНАО (Троицкий и Новомосковский административные округа - ИФ) смогут добираться до метро быстрее, что позволит разгрузить Киевское, Калужское и Варшавское шоссе", - сказал Хуснуллин.