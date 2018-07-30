Москва

В Москве открылась первая платформа, которая свяжет МЦК с железными дорогами

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Для пассажиров открыт остановочный пункт Окружная Савеловского направления Московской железной дороги - первый в рамках программы РЖД по интеграции МЦК с радиальными направлениями железных дорог.

Новая платформа расположена ближе к одноименной станции МЦК, чем прежний остановочный пункт.

"В прошедшие выходные железнодорожники перевели движение пригородных поездов, следующих в сторону Москвы, на новый участок железнодорожного полотна. До этого было переключено движение поездов по направлению из Москвы. Платформа построена по типу островной - она принимает пригородные поезда как из столицы, так и из Подмосковья", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Московской железной дороги в понедельник.

По словам собеседника агентства, строительство павильона, который станет основой транспортно-пересадочного узла (ТПУ), будет продолжено. "В одном месте ТПУ объединит сразу несколько видов транспорта - пригородное направление железной дороги, МЦК, метро и городской наземный общественный транспорт. Переход между разными видами транспорта будет организован по принципу "сухие ноги". В павильоне создадут безбарьерную среду для маломобильных групп населения - установят эскалаторы и лифты", - рассказал он.

Для создания новой пересадки между Савеловским направлением и МЦК построили новый участок железной дороги, развернутая длина которого составляет более двух километров и включает новые подходы, два пути и платформу. Старый участок пути и платформы железнодорожники демонтируют, прилегающую территорию запланировано благоустроить. Новая платформа разместилась на построенной железнодорожной эстакаде.

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Теги: Окружная, МЦК, РЖД

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