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Москва

Кандидат в мэры Моксквы от ЛДПР попросил суд снять с выборов своего конкурента от "Союза горожан"

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Кандидат в мэры Москвы от ЛДПР, депутат Госдумы Михаил Дегтярев подал в Мосгорсуд иск о снятии с выборов кандидата на пост мэра от партии "Союз горожан", депутата Мосгордумы Михаила Балакина, пишет "Коммерсантъ".

В иске Дегтярев утверждает, что Балакин подал в Мосгоризбирком лишь 106 надлежаще оформленных подписей муниципальных депутатов при минимально необходимых 110. По словам кандидата от ЛДПР, на двух листах поддержки Балакина "отсутствует информация о наименовании муниципального образования". Сведения об одном депутате "содержат неоговоренные исправления в части, содержащей сведения о дате рождения депутата", еще в трех листах поддержки "указаны наименования несуществующих в Москве представительных органов местного самоуправления".

В связи с этим Дегтярев попросил суд повторно проверить подписи и снять кандидатуру Балакина.

В своем телеграме Дегтярев пояснил, что "подал иск по поручению председателя ЛДПР Владимира Жириновского". Он отметил, что Балакин был избран в Мосгордуму от ЛДПР. В июле Жириновский, напоминает "Коммерсантъ", написал письмо мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой "оказать содействие в отказе в регистрации" господину Балакину, так как его выдвижение дискредитирует ЛДПР.

Кандидатами в мэры зарегистрированы пять человек: самовыдвиженец Сергей Собянин, выдвиженец КПРФ Вадим Кумин, Михаил Дегтярев (ЛДПР), Илья Свиридов (партия "Справедливая Россия") и экс-владелец компании СУ-155 Михаил Балакин, выдвинутый партией "Союз горожан". Выборы состоятся в единый день голосования 9 сентября.

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