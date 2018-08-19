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Москва

Мужчина убил бывшую супругу и покончил с собой в Москве

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело об убийстве по факту смерти мужчины и женщины на севере Москвы, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе столичного главка Следственного комитета (СК).

"По версии следствия, утром 19 августа находившийся у продуктового магазина на Башиловской улице мужчина выстрелил в свою бывшую супругу. От полученного ранения женщина скончалась на месте происшествия", - сообщили в пресс-службе.

По данным СК, после этого мужчина покончил с собой.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

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