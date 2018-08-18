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Москва

Наземный участок "голубой" ветки московского метро вновь закрывают на выходные

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В субботу и воскресенье вновь не будет движения поездов на наземном участке Филевской линии Московского метрополитена между станциями "Киевская" и "Кунцевская", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

"В удлиненное технологическое окно планируется выполнить строительные работы в вестибюлях и на платформах станций, а также обновить путевую инфраструктуру, установить шумозащитные экраны и фундаменты под них. Сделать это без временной приостановки движения поездов невозможно", - сказал собеседник агентства.

В течение субботы и воскресенья для пассажиров будут закрыты на вход и выход станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Со станции "Кунцевская" пассажиры смогут проехать по Арбатско-Покровской линии, а с "Киевской" - по Кольцевой и Арбатско-Покровской линиям, а также по Филевской линии до "Международной" или "Александровского сада".

В обычном режиме линия заработает 20 августа с открытием метро в 05:30.

На время закрытия станций метро бесплатные компенсационные автобусы КМ1 свяжут станции "Киевская" и "Кунцевская", которые будут делать промежуточные остановки у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Маршрут КМ2 обеспечит связь между станциями метро "Багратионовская" и "Фили". Эти автобусные маршруты будут работать с 05:00 до 02:00, интервал движения не превысит 2 минут.

Нынешнее 48-часовое закрытие наземного участка "голубой" ветки подземки станет шестым с начала года, предыдущий раз он закрывался 28-29 июля.

В свою очередь, в пресс-службе Центра организации дорожного движения сообщили "Интерфаксу", что в связи запуском компенсационных автобусных маршрутов на время закрытия участка Филевской линии метро доступ автомобилей на выделенные полосы Кутузовском проспекте и Большой Дорогомиловской улице в выходные будет закрыт.

"ЦОДД убедительно просит автомобилистов не выезжать на выделенные полосы и не мешать работе общественного транспорта", - добавил собеседник "Интерфакса".

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Теги: Москва, метро

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