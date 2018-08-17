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Москва

На фиолетовой ветке московского метро произошел сбой

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Поезда ходят с увеличенными интервалами на участке от станции метро "Текстильщики" до станции "Волгоградский проспект" на Таганско-Краснопресненской линии, сообщил в пятницу "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Интервалы движения поездов увеличены до 6-7 минут. Причиной задержек, по предварительной информации, стала неисправность светофора", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на платформах станций фиолетовой линии метро наблюдается скопление пассажиров. В пресс-службе метрополитена сообщила, что на Таганско-Краснопресненской линии интервалы движения поездов увеличены по техническим причинам.

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Теги: Москва, метро

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