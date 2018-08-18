В Москве началось прощание с писателем Эдуардом Успенским

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В московском Центральном доме литераторов (ЦДЛ) проходит церемония прощания с писателем Эдуардом Успенским, который скончался 14 августа на 81-м году жизни.

Поклонники творчества пришли проститься с автором популярных персонажей мультфильмов.

После церемонии прощания Успенский будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Эдуард Успенский - советский и российский писатель, драматург и сценарист, автор детских книг, телеведущий. Он родился 22 декабря 1937 года в Егорьевске, получил образование в Московском авиационном институте (МАИ) и, став инженером, зарабатывал на жизнь тем, что писал и делал сценарии мультфильмов.

Успенский придумал таких популярных персонажей, как Крокодил Гена и Чебурашка, кот Матроскин, Дядя Фёдор, почтальон Печкин, пес Шарик, братья Колобки. Написал сценарии почти к 60 мультипликационным фильмам.