Союзмультфильм разместил в Youtube ролики памяти Успенского

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Киностудия "Союзмультфильм" подготовила специальные видеоролики памяти писателя Эдуарда Успенского.

"Первый ролик включает в себя нарезку из популярных мультфильмов по сценариям Эдуарда Успенского. Второй носит название "Благодарность Чебурашки". Материалы размещены на Youtube-канале студии", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Союзмультфильма".

Во втором ролике Чебурашка стоит на фоне экрана с изображением персонажей, придуманных Э.Успенским, и благодарит писателя за их создание, счастливое детство зрителей.

Эдуард Успенский скончался 14 августа на 81-м году жизни.

Прощание с писателем состоится 18 августа в Центральном доме литераторов (ЦДЛ) в 11:00 мск, он будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Эдуард Успенский - советский и российский писатель, драматург и сценарист, автор детских книг, телеведущий. Он родился 22 декабря 1937 года в Егорьевске, получил образование в Московском авиационном институте (МАИ) и, став инженером, зарабатывал на жизнь тем, что писал и делал сценарии мультфильмов.

Успенский придумал таких популярных персонажей, как Крокодил Гена и Чебурашка, кот Матроскин, Дядя Фёдор, почтальон Печкин, пес Шарик, братья Колобки. Написал сценарии почти к 60 мультипликационных фильмам.