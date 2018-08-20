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Москва

Открылся новый участок Северо-Восточной хорды

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Открыт новый участок Северо-Восточной хорды (СВХ) от Щелковского до Открытого шоссе протяженностью 9,2 км.

"Сегодня сдается очень важный участок от Щелковского шоссе. Он сразу улучшает дорожную ситуацию в Гольяново. Для порядка 900 тыс. человек будет улучшена дорожная ситуация", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин на открытии участка.

В 2018 году будет сдано 2/3 СВХ - крупнейшей новой магистрали Москвы, введено в эксплуатацию 75 км дороги, заявил мэр.

В свою очередь первый заместитель главы департамента строительства Москвы Петр Аксенов сообщил, что одним из самых сложных этапов строительства данного участка хорды было возведение тоннеля под Щелковским шоссе, "кроме того, из 4,9 километров участка СВХ 2,7 километров - это искусственные сооружения".

Ранее заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин заявлял о том, что власти намерены открыть автомобильное движение по начальному и конечному участкам Северо-Восточной хорды в сентябре этого года. Общая протяженность СВХ составляет 35 км. Дорога должна соединить все крупные автотрассы Москвы: МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Открытое, Ярославское, Алтуфьевское и Дмитровское шоссе, снизив транспортную нагрузку на центр, Третье транспортное кольцо и МКАД. По оценкам властей, строительство хорды обойдется в городу в 210 млрд рублей, его планируется завершить к 2021 году.

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Теги: Москва, СВХ

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