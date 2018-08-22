Павильон "Мясная промышленность" на ВДНХ отреставрируют под современные нужды

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Специалисты изучат состояние памятника архитектуры павильона "Мясная промышленность" на ВДНХ для разработки проекта его реставрации и приспособления под современные нужды, говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

Там уточняется, что павильон является памятником архитектуры федерального значения и охраняется государством. Последние полгода он закрыт и не используется.

🐂 Публикация от Denis ✋💱 (@xordenchik) 27 Авг 2017 в 9:32 PDT

"Перед тем как в павильоне начнутся реставрационные работы, специалисты тщательно изучат инженерно-техническое состояние здания, определят степень его сохранности и объем необходимых работ. После этого будет определена подрядная организация, которая приступит к работам. Планируется, что павильон будет использоваться в дальнейшем исключительно в экспозиционных целях. Будет ли это связано с мясной или иной промышленностью, пока неизвестно, зато ясно одно - уникальная архитектура, декор и интерьеры в ближайшее время будут отреставрированы", - сказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Павильон "Мясная промышленность" построен в 1951-1954 годах по проекту архитекторов В.М.Лисицына и С.Г.Чернобая и до 1956 года назывался "Главмясо". Двухэтажное здание представляет собой образец сталинского ампира. Монументальность сооружения подчеркивает скульптурная композиция Н.А.Конгисера "Боец с быком".

В 2015 году руководство выставки намеревалось сдать павильон под общепит на 10 лет при условии выполнения работ по сохранению здания.