В доме на юге Москвы частично обрушилась платформа между лестничным пролетом

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Частичное обрушение бетонной платформы, расположенной между лестничным пролетом в жилом доме на улице Трофимова произошло в субботу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

"Обрушение произошло в результате возникшей перегрузки, связанной с перемещением мешков с цементом для ремонта одной из квартир", - сказали в пресс-службе.

Инцидент произошел в доме индивидуальной планировки, построенном в 1956 году.

"Пострадавших в результате инцидента нет. Городские службы оперативно прибыли на место, - добавил собеседник агентства. - В данный момент проводятся строительные работы по восстановлению конструкции".