Навального после осмотра в травмпункте вернули в отдел полиции

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Врачи осмотрели оппозиционера Алексея Навального в московском травмпункте, после чего он был возвращен в ОВД "Дорогомилово", сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"Осмотр завершён, Навального привезли обратно в ОВД",- сказал собеседник агентства.

По его словам, серьезных травм у оппозиционера не зафиксировано.

Днем 25 августа сотрудники правоохранительных органов задержали Алексея Навального в Москве. Его пресс-секретарь предположила, что Навального задержали в рамках протокола от 31 января. "Видимо, за митинг 28 января, по которому суда так и не было тогда", - написала Ярмыш.

Сегодня же скорая помощь увезла оппозиционера из отдела полиции с подозрением на перелом пальца.