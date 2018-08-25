Главные новости
В миреГлава МИД Австрии назвала приглашение Путина на свадьбу спонтаннымВ РоссииВозбуждено дело по факту хищения изъятых у полковника Захарченко 3 млн евроВ миреВ Минобороны РФ предупредили о готовящемся новом ударе США по Сирии
Москва

Навального после осмотра в травмпункте вернули в отдел полиции

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Врачи осмотрели оппозиционера Алексея Навального в московском травмпункте, после чего он был возвращен в ОВД "Дорогомилово", сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"Осмотр завершён, Навального привезли обратно в ОВД",- сказал собеседник агентства.

По его словам, серьезных травм у оппозиционера не зафиксировано.

Днем 25 августа сотрудники правоохранительных органов задержали Алексея Навального в Москве. Его пресс-секретарь предположила, что Навального задержали в рамках протокола от 31 января. "Видимо, за митинг 28 января, по которому суда так и не было тогда", - написала Ярмыш.

Сегодня же скорая помощь увезла оппозиционера из отдела полиции с подозрением на перелом пальца.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Алексей Навальный

Новости по теме

Москва
Пресс-секретарь Навального сообщила о его задержании в МосквеПресс-секретарь Навального сообщила о его задержании в Москве
По ее словам, оппозиционера задержали у подъезда дома без объяснения причинПодробнее
 Пожар не повредил документы Центробанка РФПожар не повредил документы Центробанка РФ
Во время пожара горела оргтехникаПодробнее
 В центре Москвы потушили пожар в здании Центрального БанкаВ центре Москвы потушили пожар в здании Центрального Банка
В Банке России отметили, что возгорание было локальным, никто не пострадалПодробнее
 Власти Москвы согласовали митинг в центре города против пенсионной реформыВласти Москвы согласовали митинг в центре города против пенсионной реформы
КПРФ рассчитывает, что на акцию выйдут 15 тысяч человекПодробнее
Главный архитектор Москвы предложил вернуть на Арбат автомобильное движениеГлавный архитектор Москвы предложил вернуть на Арбат автомобильное движение
По его словам, автомобильное движение дисциплинирует людейПодробнее
 Голосовать на дачных избирательных участках захотели 0,4% москвичейГолосовать на дачных избирательных участках захотели 0,4% москвичей
Почти 20 тысяч жителей столицы намерены голосовать на мэрских выборах в ПодмосковьеПодробнее
 Из-за брошенных паспортов в бывшем отделе УФМС в Москве начали проверкуИз-за брошенных паспортов в бывшем отделе УФМС в Москве начали проверку
Накануне в социальных сетях появилась информация об обнаружении большого количества документов в заброшенном здании ФМС в ЧеремушкахПодробнее
 Прошедший в среду ливень принес Москве до 32 мм осадковПрошедший в среду ливень принес Москве до 32 мм осадков
Это около половины месячной нормы дождейПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
24 августа
Лучшие фото недели
Фотохроника 24 августа8 фото
24 августа
Фотохроника 24 августа
Фотохроника 23 августа8 фото
23 августа
Фотохроника 23 августа
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреГлава МИД Австрии назвала приглашение Путина на свадьбу спонтаннымВ РоссииВозбуждено дело по факту хищения изъятых у полковника Захарченко 3 млн евроВ миреВ Минобороны РФ предупредили о готовящемся новом ударе США по СирииВ миреИнформаторы США дали недостаточно сведений о планах РФ перед выборамиМоскваПожар не повредил документы Центробанка РФВ миреНовые санкции США включат запрет на продажу оружия и отказ от кредитования

Навального после осмотра в травмпункте вернули в отдел полиции

Глава МИД Австрии назвала приглашение Путина на свадьбу спонтанным

Глава МИД Австрии назвала приглашение Путина на свадьбу спонтаннымКак призналась министр, президента России она пригласила еще в июне и не рассчитывала на его приезд Подробнее

"Рубин" и ЦСКА сыграли вничью в матче пятого тура чемпионата России

Пресс-секретарь Навального заявила, что его увезли из полиции с переломом мизинца

В Италии позволили сойти на берег 16 мигрантам с заблокированного судна

Основатель Tesla отказался от выкупа акций компании

Основатель Tesla отказался от выкупа акций компанииБольшинство акционеров не поддержало инициативу Илона Маска Подробнее

Москалькова прокомментировала встречу Ярошенко с семьей в тюрьме в США

Трамп усомнился в компетентности генпрокурора США Джеффа Сешнса

Мальчик погиб от взрыва гранаты времен войны в Курской области

Всех туристов вывезли из района пика Сомони в горах Таджикистана

Тело попавшей под лавину более 30 лет назад туристки нашли на Эльбрусе

Пресс-секретарь Навального сообщила о его задержании в Москве

Пресс-секретарь Навального сообщила о его задержании в МосквеПо ее словам, оппозиционера задержали у подъезда дома без объяснения причин Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru