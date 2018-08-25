Главные новости
В миреГлава МИД Австрии назвала приглашение Путина на свадьбу спонтаннымВ РоссииВозбуждено дело по факту хищения изъятых у полковника Захарченко 3 млн евроМоскваПресс-секретарь Навального сообщила о его задержании в Москве
В России

Что произошло за день: суббота, 25 августа

Дело о похищенных деньгах, найденных у полковника Захарченко, эмблема "Единой России" на наркотиках и мизинец Навального

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Возбуждено дело по факту хищения примерно 3 млн евро из денег, изъятых у бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД России полковника Дмитрия Захарченко.

- В бельгийском городе Гент задержана партия наркотиков, на брикетах которых изображена эмблема партии "Единая Россия". В партии к этому отнеслись с юмором.

- Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что США и их союзники готовят новый удар по Сирии под предлогом применения сирийскими властями химического оружия.

- Сотрудники правоохранительных органов задержали Алексея Навального в Москве. Из отделения его на скорой увезли в больницу с подозрением на перелом мизинца. Серьезных травм у него не нашли и вернули в ОВД. Между тем власти Москвы все-таки рассмотрят заявку сторонников оппозиционера Алексея Навального о проведении акции против изменений пенсионного законодательства в центре Москвы 9 сентября.

- Экипаж пассажирского Airbus А-320 ночью не смог приземлиться в Иркутске из-за непогоды, вместо этого самолет по ошибке сел на строящуюся взлетно-посадочную полосу аэропорта в Улан-Удэ. Никто не пострадал, самолет не был поврежден.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Новости по теме

В России
В "Единой России" посмеялись над сообщениями об эмблеме партии на наркотикахВ "Единой России" посмеялись над сообщениями об эмблеме партии на наркотиках
На задержанных в Бельгии брикетах с запрещенными веществами виден партийный логотипПодробнее
 Самолет по ошибке сел на строящуюся взлетно-посадочную полосу в Улан-УдэСамолет по ошибке сел на строящуюся взлетно-посадочную полосу в Улан-Удэ
По данным источника "Интерфакса", на момент посадки лайнера на этой полосе тестировали светосигнальное оборудование, была включена подсветка, в результате инцидента никто не пострадалПодробнее
 Возбуждено дело по факту хищения изъятых у полковника Захарченко 3 млн евроВозбуждено дело по факту хищения изъятых у полковника Захарченко 3 млн евро
В мае стало известно, что проверяют организации, причастные к перевозке денегПодробнее
 СКР завел еще одно дело после публикации нового видео о пытках в ярославской колонииСКР завел еще одно дело после публикации нового видео о пытках в ярославской колонии
Об колонии №1 в Ярославле стало широко известно, когда была обнародована съемка избиения заключенного Евгения МакароваПодробнее
Названа причина возгорания двигателя самолета Red WingsНазвана причина возгорания двигателя самолета Red Wings
Экипаж судна представили к госнаградам за действия в экстренной ситуацииПодробнее
 РФПИ, Alibaba и Mail.ru Group собрались создать российское СП в e-commerceРФПИ, Alibaba и Mail.ru Group собрались создать российское СП в e-commerce
О том, что переговоры между ними находятся в продвинутой стадии, сообщил источник "Интерфакса"Подробнее
 В Кремле отреагировали на слова Кадырова о правозащитникахВ Кремле отреагировали на слова Кадырова о правозащитниках
Ранее глава Чечни заявил, что правозащитники "поднимают вой" при попытке провести профилактическую работу или расследованиеПодробнее
 Обязательства сервиса по продаже авиабилетов Sindbad оценили в $10 млнОбязательства сервиса по продаже авиабилетов Sindbad оценили в $10 млн
Эксперты уверяют, что пассажиры, купившие билеты через онлайн трэвел-агентство, не пострадают из-за приостановки его деятельностиПодробнее
 В РПЦ ответили на призывы Порошенко покончить с "российской церковью" на УкраинеВ РПЦ ответили на призывы Порошенко покончить с "российской церковью" на Украине
Украинский президент обратился к Константинополю, Москве и даже Ватикану, сообщив, что РПЦ "освящает гибридную войну"Подробнее
 "Ъ" узнал причину пожара в "Зимней вишне""Ъ" узнал причину пожара в "Зимней вишне"
60 посетителей ТРЦ могли погибнуть из-за протекшей крыши, попадания воды в светильник и неисправных автоматовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
24 августа
Лучшие фото недели
Фотохроника 24 августа8 фото
24 августа
Фотохроника 24 августа
Фотохроника 23 августа8 фото
23 августа
Фотохроника 23 августа
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреГлава МИД Австрии назвала приглашение Путина на свадьбу спонтаннымВ РоссииВозбуждено дело по факту хищения изъятых у полковника Захарченко 3 млн евроВ миреВ Минобороны РФ предупредили о готовящемся новом ударе США по СирииВ миреИнформаторы США дали недостаточно сведений о планах РФ перед выборамиМоскваПожар не повредил документы Центробанка РФВ миреНовые санкции США включат запрет на продажу оружия и отказ от кредитования

Экскурсионный автобус разбился в Болгарии

Зафиксирован рекорд посещаемости форума "Армия-2018

Что произошло за день: суббота, 25 августа

Дело о похищенных деньгах, найденных у полковника Захарченко, эмблема "Единой России" на наркотиках и мизинец Навального Подробнее

Восстановлено движение электричек на Горьковском направлении МЖД

Навального после осмотра в травмпункте вернули в отдел полиции

Глава МИД Австрии назвала приглашение Путина на свадьбу спонтанным

Глава МИД Австрии назвала приглашение Путина на свадьбу спонтаннымКак призналась министр, президента России она пригласила еще в июне и не рассчитывала на его приезд Подробнее

"Рубин" и ЦСКА сыграли вничью в матче пятого тура чемпионата России

Пресс-секретарь Навального заявила, что его увезли из полиции с переломом мизинца

В Италии позволили сойти на берег 16 мигрантам с заблокированного судна

Основатель Tesla отказался от выкупа акций компании

Основатель Tesla отказался от выкупа акций компанииБольшинство акционеров не поддержало инициативу Илона Маска Подробнее

Москалькова прокомментировала встречу Ярошенко с семьей в тюрьме в США

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru