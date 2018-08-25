Что произошло за день: суббота, 25 августа

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Возбуждено дело по факту хищения примерно 3 млн евро из денег, изъятых у бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД России полковника Дмитрия Захарченко.

- В бельгийском городе Гент задержана партия наркотиков, на брикетах которых изображена эмблема партии "Единая Россия". В партии к этому отнеслись с юмором.

- Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что США и их союзники готовят новый удар по Сирии под предлогом применения сирийскими властями химического оружия.

- Сотрудники правоохранительных органов задержали Алексея Навального в Москве. Из отделения его на скорой увезли в больницу с подозрением на перелом мизинца. Серьезных травм у него не нашли и вернули в ОВД. Между тем власти Москвы все-таки рассмотрят заявку сторонников оппозиционера Алексея Навального о проведении акции против изменений пенсионного законодательства в центре Москвы 9 сентября.

- Экипаж пассажирского Airbus А-320 ночью не смог приземлиться в Иркутске из-за непогоды, вместо этого самолет по ошибке сел на строящуюся взлетно-посадочную полосу аэропорта в Улан-Удэ. Никто не пострадал, самолет не был поврежден.