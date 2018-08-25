Пресс-секретарь Навального заявила, что его увезли из полиции с переломом мизинца

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Скорая помощь увезла оппозиционера Алексея Навального из отдела полиции с подозрением на перелом пальца, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

"Алексея Навального только что увезли из ОВД с подозрением на перелом мизинца левой руки", - написала она в твиттере, добавив, что травма могла быть получена им при задержании.

"Интерфакс" пока не располагает подтверждением этой информации из других источников.

Между тем пресс-секретарь предположила, что Навального задержали в рамках протокола от 31 января. "Видимо, за митинг 28 января, по которому суда так и не было тогда", - написала Ярмыш.

После несогласованной январской акции Навального обвинили в повторном нарушении установленного порядка организации публичного мероприятия (часть 8 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях). В феврале Тверской суд Москвы отказался рассматривать дело и вернул его в полицию для устранения нарушений, допущенных при составлении материалов.

Новое рассмотрение дела, по словам Ярмыш, назначено предварительно в понедельник, 27 августа. До суда Навальный, вероятно, останется в ОВД, уточнила пресс-секретарь. Статья, вмененная оппозиционеру, предусматривает как штраф от 150 тыс. до 300 тыс. рублей, так и административный арест до 30 суток.

Центральная избирательная комиссия 25 декабря 2017 года отказала в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения Навального кандидатом на пост президента Росиии, из-за отсутствия у него пассивного избирательного права. После решения ЦИК оппозиционер заявил о намерении провести 28 января всероссийскую акцию протеста. В итоге, согласно официальным данным, в Москве в несогласованном мероприятии приняли участие около тысячи человек.

Ранее в субботу пресс-секретарь Навального сообщила, что сотрудники правоохранительных органов задержали оппозиционера у подъезда дома и увезли в ОВД Даниловский.