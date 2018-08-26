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Москва

Более десятка улиц в центре Москвы в воскресенье перекроют на время полумарафона

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В связи с проведением полумарафона "Лужники" 26 августа на более чем десяти улицах центра Москвы временно введут ограничения на движение автомобилей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта.

С 07:00 воскресенья для движения полностью будут закрыты Новодевичья, Лужнецкая набережные, улица Лужники, Крымский мост, Пречистенская набережная, улица Ленивка, Большой Москворецкий мост, Болотная улица, Раушская набережная, Большой Устьинский и Шлюзовой мосты, Дербеневская набережная, Фалеевский переулок, Софийская и Кремлевская набережные.

Уточняется, что ограничения планируется снять к 13:30.

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