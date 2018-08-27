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В день города в Москве можно будет увидеть более 50 уличных спектаклей

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - К 871-летию Москвы, котоое будет отмечаться 8 и 9 сентября, на столичных площадках состоятся показы уличных спектаклей, сообщили "Интерфаксу" в оргкомитете цикла мероприятий "Московские сезоны" в понедельник.

"Международный театральный фестиваль имени Чехова приготовил для москвичей и туристов ко Дню города замечательный подарок: 54 показа самых невероятных уличных спектаклей и шоу от девяти театров из восьми стран - России, Франции, Великобритании, Испании, Германии, Бразилии, Южной Кореи и Тайваня. В постановках будет задействовано порядка 200 артистов", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что увидеть шоу можно будет бесплатно 8 и 9 сентября на площадках в Лужниках и на Манежной площади.

Так, например, испанский театр La Fura dels Baus покажет представление с участием двух строительных кранов-"драконов", а артисты выполнят акробатические номера на высоте до 70 метров. Артисты тайваньского театра U Theatre в спектакле "Меч мудрости" соединят техники медитации и китайской гимнастики тайчи. Также состоится выступление барабанщиков из Бразилии и Германии, московского духового оркестра "Пакава ить" и британско-испанского коллектива "Оле".

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