Аэропорты Москвы в августе не стали повышать цены на авиатопливо

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Ни один из аэропортов Московского авиаузла в августе не стал повышать цены на топливо, свидетельствует статистика Росавиации.

Так, поставщик керосина в "Домодедово" - ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис" (структура холдинговой компании группы "Домодедово" DME Ltd) - в этом месяце сохранил июльский ценник - 46,6 тыс. руб. за тонну.

Так же поступили два из трех ТЗК, работающих в "Шереметьево" - АО "АЭРО-Шереметьево" ("дочка" "ЛУКОЙЛа" и структуры частных владельцев аэропорта TPS Avia Holding) и "Газпромнефть-Аэро Шереметьево". Первый по-прежнему берет за тонну топлива 44,95 тыс. руб., второй - 45,3 тыс. руб. Третий поставщик - ЗАО "ТЗК Шереметьево" (СП аэропорта и его базовой авиакомпании "Аэрофлот") и вовсе пошел на снижение цены: если в июле она составляла 48,1 тыс. руб. за тонну, то в августе - 47,3 тыс. руб. (-1,7%).

Уменьшили стоимость керосина за месяц и обе работающие во "Внуково" структуры: ЗАО "Авиационно-заправочная компания" - на 2,6%, до 47,45 тыс. руб., ЗАО "Топливо-заправочный сервис" - на 0,9%, до 47,85 тыс. руб. Аэропорты Москвы обслуживают порядка 75% всех рейсов в РФ.

Все российские аэропорты за отчетный период увеличили стоимость керосина на 0,62%, до 51,559 тыс. руб. за тонну, отмечает Росавиация.