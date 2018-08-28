Кандидат в мэры Москвы Кумин подал в суд иск о снятии Собянина с выборов

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Кандидат в столичные мэры от КПРФ Вадим Кумин подал в Мосгорсуд иск, в котором просит снять с выборов действующего градоначальника Сергея Собянина.

"В суде зарегистрирован иск Кумина об отмене регистрации кандидата Собянина на должность мэра города Москвы", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова во вторник.

По ее словам, "никаких процессуальных решений по иску пока не принято".

Согласно исковому заявлению, опубликованному Куминым, кандидат от коммунистов считает, что участие в гонке Собянина нарушает его "законные интересы по участию в управлении делами государства" и негативно влияет на "правовую безупречность" кандидатского корпуса в кампании по выборам мэра.

Кумин, поясняя свою позицию по поданному иску, заявил, что считает несправедливым более частое по сравнению с другими претендентами на пост мэра Москвы появление Собянина в публикациях СМИ.

"После анализа информационно-аналитической службы ЦК КПРФ мы выяснили, что упоминаемость Собянина в средствах массовой информации в десять раз превышает упоминаемость других кандидатов. В цифрах это выглядит так: например, за прошлую неделю упоминаемость Собянина во всех средствах массовой информации - 8 800 раз, притом что, например, кандидат Дегтярев - 850 раз, кандидат Свиридов - 830 раз, кандидат Кумин - на четвертом месте - 810 раз, кандидат Балакин - 700 с лишним раз", - сказал Кумин на пресс- конференции в "Интерфаксе" во вторник.

Кандидатами в мэры Москвы зарегистрированы пять человек: Собянин (самовыдвиженец), Кумин (КПРФ), Михаил Дегтярев (ЛДПР), Илья Свиридов (партия "Справедливая Россия") и Михаил Балакин (партия "Союз горожан"). Выборы состоятся 9 сентября.