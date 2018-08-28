Власти Москвы обратились в прокуратуру из-за призывов Навального к участию в акции 9 сентября

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Столичные власти обратились в прокуратуру города в связи с призывами сторонников оппозиционера Алексея Навального к участию в несанкционированной акции 9 сентября в центре Москвы.

"В связи с призывами сторонников Навального к участию граждан в незаконной массовой акции в Москве в прокуратуру города направлено обращение с просьбой вынести ему предостережение", - сообщила "Интерфаксу" представитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Елена Романова.

Накануне Романова сообщила агентству, что организаторы акции 9 сентября предупреждены об ответственности за проведение несогласованного мероприятия.

По ее словам, департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы получил уведомление от юриста "Фонда борьбы с коррупцией" Любови Соболь о проведении 9 сентября публичных мероприятий "Шествие и митинг против повышения пенсионного возраста" с числом участников до 30 тысяч человек. Предполагалось провести шествие от Пушкинской площади по Тверской улице до улицы Охотный ряд, а после - митинг напротив дома №2 на Охотном ряду.

До этого глава департамента региональной безопасности Владимир Черников сообщал, что заявка сторонников Навального была отклонена по целому ряду причин. "В первую очередь, заявка была подана на 9 сентября, а в этот день в центре планируется проведение множества мероприятий, посвященных подготовке празднования Дня города, так что проведение шествия по Тверской и митинга на Охотном ряду невозможно", - сказал Черников. Он добавил, что подавшим заявку сторонникам Навального не было предложено альтернативной площадки проведения акции, "потому что организаторы и сторонники не единожды заявляли в соцсетях, что в ходе мероприятия будет проводиться агитация, в том числе и по вопросам, не касающимся темы заявки". Черников отметил, что в соответствии с федеральным законодательством агитация за день и в день выборов запрещена.

Ранее 27 августа сообщалось, что Тверской суд Москвы назначил Навальному 30 суток административного ареста за повторное нарушение установленного порядка организации публичного мероприятия в связи с протестной акцией 28 января в столице.