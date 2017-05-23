Главные новости
КультураСКР заявил о похищении в 200 млн рублей студией Серебренникова В миреОтветственность за теракт в Манчестере взяло на себя ИГВ миреПолиция Манчестера арестовала подозреваемого в причастности к теракту
Пресс-центр

В МЧС обещают, что летом число лесных пожаров в Подмосковье не превысит прошлогодний показатель

Подмосковные спасатели проводят тотальный мониторинг лесного фонда, держат торфяники под контролем и не ждут повторения смога 2010 года, но напоминают о соблюдении особого противопожарного режима в регионе

Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Муниципалитеты Московской области по итогам проверки готовы к проведению пожароопасного периода, крупных природных пожаров этим летом в Подмосковье не будет, заявил первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по региону Алексей Павлов.

"С 10 по 20 мая комиссией Главного управления МЧС совместно со всеми заинтересованными ведомствами были проведены проверки 25 пожароопасных районов, по результатам которых муниципалитеты признаны готовыми к проведению пожароопасного периода", - сказал А.Павлов на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" во вторник.

"Количество пожаров не превысит показатели прошлого года. Я сам участвовал во всех мероприятиях по подготовке, могу вас в этом заверить", - подчеркнул представитель ведомства.

По словам А.Павлова, в конце апреля в Шатурском районе прошли комплексные штабные учения с участием авиации по ликвидации природных пожаров.

С 1 мая в регионе введен особый противопожарный режим. "Сверстан сводный план по предупреждению природных пожаров", - сказал А.Павлов.

Он уточнил, что в настоящий момент работает оперативный штаб по координации всех действий спасателей в пожароопасной ситуации.

По словам А.Павлова, для предупреждения природных пожаров проводятся различные виды мониторинга, в том числе космический и видеомониторинг лесного фонда, покрытие которого составляет сто процентов.

При этом в ГУ МЧС не ожидают повторение ситуации со смогом, возникшим летом 2010 года в Москве и Подмосковье из-за торфяных пожаров.

"В прошлом году у нас было 16 торфяных пожаров, в этом году - три. Для предупреждения и ликвидации торфяных пожаров разработана и применяется специальная система обводнения. В этом году уже обводнено 74 тыс. гектаров пожароопасный территории", - сказал А.Павлов.

По его словам, благодаря системе обводнения, масштабы торфяных пожаров, которые есть сейчас, "близко не стоят" к тем, которые были в 2010 году.

"Это говорит о готовности системы в целом. Сложный период уже был пройден в апреле и начале мая. Держим руку на пульсе, торфяники - под контролем", - заверил А.Павлов.

Он также сообщил о сокращении на 7,5% числа погибших во время пожаров в Подмосковье с начала нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Число погибших у нас снизилось на 7,5%. В этом году потеряли 161 человека, в прошлом было 174", - сказал А.Павлов.

По его словам, с начала года сократилось и число техногенных пожаров.

"На сегодняшний день у нас сокращение на 3,7%, однако есть прирост по пожарам в частных жилых домах. Люди поехали на дачи, не всегда соблюдают меры безопасности, происходят пожары в банях, на дачных участках", - уточнил представитель МЧС и призвал соблюдать требования безопасности при строительстве бань.

"При оборудовании бани, использовании печных дымоходов необходимо соблюдать все требования СНиПов: если это энергоемкость, она должна быть правильно рассчитана, вокруг печи должна быть кладка кирпичная. Наше население эти требования знает и надеется на авось", - сказал он.

При этом А.Павлов напомнил о запрете разжигания костров и сжигания мусора. "Введен особый противопожарный режим. Это значит, что разжигание и разведение костров просто запрещено, карается по закону", - пояснил он.

По словам представителя МЧС, противостоять природным пожарам спасателям Подмосковья нынешним летом поможет "Гринпис".

"В этом году у нас принято решение по совместным действиям с "Гринпис". Согласовываем маршруты патрулирования, выезжаем, проводим анализ", - сказал А.Павлов.

По его словам, спасатели уже получили первый опыт взаимодействия с "зелеными".

"Мы плотно работали вместе в мае по Луховицкому району. В "Гринпис" нам дают стимул для более эффективной работы. Используем их опыт лесопользователей", - сказал он.

Кроме того, подмосковные спасатели к началу лета ожидают устранение в детских лагерях нарушений, связанных с пожарной безопасностью.

"В регионе проверены детские лагеря, выдано 179 предписаний по нарушениям требований пожарной безопасности", - сказал А.Павлов.

"Надеемся, что к 1 июня, когда начинается детская оздоровительная кампания, эти нарушения будут устранены", - добавил он.

По словам А.Павлова, там, где лагеря граничат с водоемами, совместно с водолазами для детей будут проведены уроки "научи ребенка плавать".

"Помимо технической подготовки, в детских лагерях спланированы занятия по соблюдения требований пожарной безопасности. Главное - это пропаганда соблюдения требования пожарной безопасности", - сказал представитель МЧС.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Пресс-центр
В России за прошлый год выявлено более 100 тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции среди граждан - академик ПокровскийВ России за прошлый год выявлено более 100 тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции среди граждан - академик Покровский
РФ вынуждена закупать устаревшие лекарства от ВИЧ-инфекции для того, чтобы обеспечить ими растущее количество больных, по качеству лечения наша медицина сегодня отстает от западной на три-пять лет, заявил экспертПодробнее
Зоозащитники выступили за запрет "притравочных" станцийЗоозащитники выступили за запрет "притравочных" станций
Зоозащитники потребовали законодательно запретить притравочные станции, которые, по их словам, нарушают законы РФ, а также преследуют только коммерческие цели, и отнюдь не тренируют навыки охотничьих собакПодробнее
Во Владимирской области демонтировали памятник Ивану Грозному, открытие которого было намечено на 29 апреля, заявляет инициатор установкиВо Владимирской области демонтировали памятник Ивану Грозному, открытие которого было намечено на 29 апреля, заявляет инициатор установки
Монумент Ивану Грозному, установленный для торжественного открытия в городе Александров Владимирской области, демонтировали по распоряжению местных властей, сообщил президент фонда сохранения культурного наследия "Русский Витязь" Дмитрий Лысенков.Подробнее
Спецдокладчик ООН похвалил российское правительство за эффективные меры в ответ на западные санкцииСпецдокладчик ООН похвалил российское правительство за эффективные меры в ответ на западные санкции
По словам Идриса Джазаири, России на фоне санкций удалось обеспечить развитие собственных высоких технологий, при этом убытки стран, вводивших ограничения, составили $100 млрд и вдвое превысили ущерб РФПодробнее
Правозащитник Пономарев видит риски для действующей в РФ "Открытой России" после решения ГенпрокуратурыПравозащитник Пономарев видит риски для действующей в РФ "Открытой России" после решения Генпрокуратуры
По его мнению, совпадение названия и другие факторы могут эксплуатироваться и стать предметом для юридических разбирательствПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Теракт в Манчестере7 фото

Теракт в Манчестере

Фотохроника 22 мая6 фото

Фотохроника 22 мая

Очередь к мощам Николая Чудотворца6 фото

Очередь к мощам Николая Чудотворца

Гости 70-го Каннского кинофестиваля11 фото

Гости 70-го Каннского кинофестиваля

Billboard Music Awards8 фото

Billboard Music Awards

Лучшие фото недели10 фото

Лучшие фото недели

Фотохроника 19 мая7 фото

Фотохроника 19 мая

Фотохроника 18 мая6 фото

Фотохроника 18 мая

Как награждали "Спартак"9 фото

Как награждали "Спартак"

Открытие 70-го Каннского кинофестиваля12 фото

Открытие 70-го Каннского кинофестиваля

Фотохроника 16 мая6 фото

Фотохроника 16 мая

Взрыв в жилом доме в Волгограде5 фото

Взрыв в жилом доме в Волгограде

Митинг по вопросу реновации в Москве7 фото

Митинг по вопросу реновации в Москве

57-я Венецианская биеннале современного искусства9 фото

57-я Венецианская биеннале современного искусства

Акция "Бессмертный полк"18 фото

Акция "Бессмертный полк"

Парад Победы в Москве14 фото

Парад Победы в Москве

Гуд-бай, "Брюсов"!12 фото

Гуд-бай, "Брюсов"!

Генеральная репетиция Парада Победы в Москве15 фото

Генеральная репетиция Парада Победы в Москве

День "Звездных войн" в московском метро6 фото

День "Звездных войн" в московском метро

Ежегодный бал Института костюма в Нью-Йорке12 фото

Ежегодный бал Института костюма в Нью-Йорке

Шанхайский автосалон8 фото

Шанхайский автосалон

"Зимний горнолужник" в Красноярске6 фото

"Зимний горнолужник" в Красноярске

Прощание с Евгением Евтушенко8 фото

Прощание с Евгением Евтушенко

Карьера Евгения Плющенко9 фото

Карьера Евгения Плющенко

Товарищеский матч Россия - Бельгия9 фото

Товарищеский матч Россия - Бельгия

Прощание с хоккеистом Владимиром Петровым6 фото

Прощание с хоккеистом Владимиром Петровым

Федор Конюхов отправился в рекордный полет6 фото

Федор Конюхов отправился в рекордный полет

Презентация новинок Apple8 фото

Презентация новинок Apple

Cамые высокооплачиваемые звезды по версии Forbes10 фото

Cамые высокооплачиваемые звезды по версии Forbes

В Иркутске презентовали новый пассажирский самолет МС-216 фото

В Иркутске презентовали новый пассажирский самолет МС-21

Фотохроника 21 апреля9 фото

Фотохроника 21 апреля

Стартовали продажи нового iPhone9 фото

Стартовали продажи нового iPhone

Самое читаемое

Фотогалереи
Теракт в Манчестере7 фото
23 мая
Теракт в Манчестере
Фотохроника 22 мая6 фото
22 мая
Фотохроника 22 мая
Лучшие фото недели10 фото
19 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
КультураСКР заявил о похищении в 200 млн рублей студией Серебренникова В миреОтветственность за теракт в Манчестере взяло на себя ИГВ миреПолиция Манчестера арестовала подозреваемого в причастности к терактуЭкономикаВсемирный банк снизил прогноз роста ВВП России
В Думу направлены поправки к законопроекту о правовом регулировании реновации в Москве
Квартальная прибыль "Совкомфлота" упала в 2,6 раза
Худрука "Гоголь-центра" Серебренникова увезли на допрос после обыска
Арест отца полковника Захарченко продлили
На подпольном водочном заводе в Краснодарском крае нашли 1 млн поддельных спецмарок
Путин обсудит с правительством повышение зарплат бюджетников
Антидопинговая комиссия предложила изымать доход с пойманного на допинге атлета
Стартапы стали чаще привлекать средства в криптовалютах на начальных этапах
ЦБ помог с реструктуризацией валютной ипотеки почти 200 заемщикам
Ответственность за теракт в Манчестере взяло на себя ИГ
У директора РАМТ вслед за обыском у Серебренникова тоже устроили обыск
В Кремле прокомментировали обыски в "Гоголь-центре"
ETV+ покажет матчи Кубка конфедераций для русскоязычных жителей Эстонии
Песков заявил об отсутствии у Путина планов по предвыборной кампании
СКР оценил в 200 млн руб. ущерб от похищения выделенных студии Серебренникова средств
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи