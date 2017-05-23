В МЧС обещают, что летом число лесных пожаров в Подмосковье не превысит прошлогодний показатель

Подмосковные спасатели проводят тотальный мониторинг лесного фонда, держат торфяники под контролем и не ждут повторения смога 2010 года, но напоминают о соблюдении особого противопожарного режима в регионе

Москва. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Муниципалитеты Московской области по итогам проверки готовы к проведению пожароопасного периода, крупных природных пожаров этим летом в Подмосковье не будет, заявил первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по региону Алексей Павлов.

"С 10 по 20 мая комиссией Главного управления МЧС совместно со всеми заинтересованными ведомствами были проведены проверки 25 пожароопасных районов, по результатам которых муниципалитеты признаны готовыми к проведению пожароопасного периода", - сказал А.Павлов на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" во вторник.

"Количество пожаров не превысит показатели прошлого года. Я сам участвовал во всех мероприятиях по подготовке, могу вас в этом заверить", - подчеркнул представитель ведомства.

По словам А.Павлова, в конце апреля в Шатурском районе прошли комплексные штабные учения с участием авиации по ликвидации природных пожаров.

С 1 мая в регионе введен особый противопожарный режим. "Сверстан сводный план по предупреждению природных пожаров", - сказал А.Павлов.

Он уточнил, что в настоящий момент работает оперативный штаб по координации всех действий спасателей в пожароопасной ситуации.

По словам А.Павлова, для предупреждения природных пожаров проводятся различные виды мониторинга, в том числе космический и видеомониторинг лесного фонда, покрытие которого составляет сто процентов.

При этом в ГУ МЧС не ожидают повторение ситуации со смогом, возникшим летом 2010 года в Москве и Подмосковье из-за торфяных пожаров.

"В прошлом году у нас было 16 торфяных пожаров, в этом году - три. Для предупреждения и ликвидации торфяных пожаров разработана и применяется специальная система обводнения. В этом году уже обводнено 74 тыс. гектаров пожароопасный территории", - сказал А.Павлов.

По его словам, благодаря системе обводнения, масштабы торфяных пожаров, которые есть сейчас, "близко не стоят" к тем, которые были в 2010 году.

"Это говорит о готовности системы в целом. Сложный период уже был пройден в апреле и начале мая. Держим руку на пульсе, торфяники - под контролем", - заверил А.Павлов.

Он также сообщил о сокращении на 7,5% числа погибших во время пожаров в Подмосковье с начала нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Число погибших у нас снизилось на 7,5%. В этом году потеряли 161 человека, в прошлом было 174", - сказал А.Павлов.

По его словам, с начала года сократилось и число техногенных пожаров.

"На сегодняшний день у нас сокращение на 3,7%, однако есть прирост по пожарам в частных жилых домах. Люди поехали на дачи, не всегда соблюдают меры безопасности, происходят пожары в банях, на дачных участках", - уточнил представитель МЧС и призвал соблюдать требования безопасности при строительстве бань.

"При оборудовании бани, использовании печных дымоходов необходимо соблюдать все требования СНиПов: если это энергоемкость, она должна быть правильно рассчитана, вокруг печи должна быть кладка кирпичная. Наше население эти требования знает и надеется на авось", - сказал он.

При этом А.Павлов напомнил о запрете разжигания костров и сжигания мусора. "Введен особый противопожарный режим. Это значит, что разжигание и разведение костров просто запрещено, карается по закону", - пояснил он.

По словам представителя МЧС, противостоять природным пожарам спасателям Подмосковья нынешним летом поможет "Гринпис".

"В этом году у нас принято решение по совместным действиям с "Гринпис". Согласовываем маршруты патрулирования, выезжаем, проводим анализ", - сказал А.Павлов.

По его словам, спасатели уже получили первый опыт взаимодействия с "зелеными".

"Мы плотно работали вместе в мае по Луховицкому району. В "Гринпис" нам дают стимул для более эффективной работы. Используем их опыт лесопользователей", - сказал он.

Кроме того, подмосковные спасатели к началу лета ожидают устранение в детских лагерях нарушений, связанных с пожарной безопасностью.

"В регионе проверены детские лагеря, выдано 179 предписаний по нарушениям требований пожарной безопасности", - сказал А.Павлов.

"Надеемся, что к 1 июня, когда начинается детская оздоровительная кампания, эти нарушения будут устранены", - добавил он.

По словам А.Павлова, там, где лагеря граничат с водоемами, совместно с водолазами для детей будут проведены уроки "научи ребенка плавать".

"Помимо технической подготовки, в детских лагерях спланированы занятия по соблюдения требований пожарной безопасности. Главное - это пропаганда соблюдения требования пожарной безопасности", - сказал представитель МЧС.