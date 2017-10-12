Около 25 млрд руб. инвестировано в АПК Подмосковья с начала года

Москва. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Власти Подмосковья ожидают, что прогнозный план на 2017 годы по вложениям предпринимателей в сельское хозяйство региона на уровне 30 млрд руб. будет исполнен, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

"У нас план на текущий год составляет порядка 30 млрд руб. По итогам третьего квартала объем инвестиций в отрасль составил порядка 22-24 млрд руб. Мы уверены, что за оставшийся квартал мы свой план выполним", - сказал А.Разин на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".

Он отметил, что все инвестиции производились за счет внебюджетных средств. "Из регионального бюджета шло только возмещение, мы не финансировали вперед", - пояснил А.Разин.

По его словам, новые инвесторы придут, в частности, в производство сыров.

"В этом году мы... планируем увеличение объемов производства (сыра. - ИФ). Нам в этом поможет и завод "Валио", который в этом году произвел реконструкцию", - сообщил А.Разин, добавив, что мощность завода "Валио" в результате реконструкции была увеличена почти в полтора раза.

Министр сообщил, что сейчас в области ежегодно производится около 52 тыс. тонн сыра. Это третье место в России по объему производства этого продукта. Благодаря строительству в Дмитровском районе в ближайшие годы сырного кластера регион рассчитывает подняться до второго места. Разработку проектной документации для размещения сырного кластера планируют завершить уже в текущем году.

"Мы до конца года утвердим проект планировки и завершим разработку проектно-сметной документации на внутриплощадочные сети... Со следующего года у нас заложено 262 млн руб. на строительство инженерной инфраструктуры данной площадки", - сообщил А.Разин.

Министр напомнил, что строительство сырного кластера в Московской области планируют начать в следующем году. Ожидается, что параллельно с работами по устройству на площадке инженерных сетей резиденты кластера будут вести проектирование своих предприятий.

"Мы рассчитываем, что третий квартал следующего года - это реальный срок выхода на площадку резидентов кластера со строительно-монтажными работами", - добавил А.Разин.

По словам главы ведомства, земельные участки в кластере будут выделяться резидентам бесплатно. Кроме того, им будет предоставлено 20% компенсации капитальных затрат на строительство сырных производств.

Сырный кластер разместится на территории около 17 га в Дмитровском районе. Предполагается, что он будет представлять собой специально подготовленную площадку с созданной инженерной инфраструктурой.

При этом кластер сможет вместить до десяти предприятий, в том числе крупный завод по переработке сырной сыворотки.

"Сегодня уже порядка четырех-пяти резидентов кластера у нас есть, но общее количество заводов, расположенных на территории кластера, может достигать десяти единиц", - сообщил А.Разин.

Он пояснил, что ключевую роль будет играть мощность предприятий, которые планируют разместить на площадке кластера.

Среди резидентов, которые хотят войти в состав кластера, министр назвал группу компаний "Лефкадия". Кроме того, министерство ведет переговоры с итальянскими и испанскими инвесторами.

Также на территории кластера один из инвесторов собирается разместить крупный завод по переработке сырной сыворотки, добавил А.Разин.

"Это достаточно капиталоемкий проект, но при наличии исходного сырья и достаточно интересной конъюнктуры рынки мы уже имеем инвестора, который подтверждает намерение по началу строительства такого производства в конце следующего года", - отметил министр.

Он также сообщил, что конкурс на получение производителями сыра грантов впервые пройдет в Подмосковье в ноябре текущего года.

"В этом году у нас появились новые гранты для производителей сыра. Конкурсный отбор будет проведен в ноябре, мы определим фермеров, которые получат эти гранты, эта мера поддержки будет запущена впервые", - сказал А.Разин.

Он отметил, что гранты будет обеспечиваться полностью за счет бюджета региона.

Фермеры смогут получить гранты для покрытия 60% затрат при строительстве сыроварни, до 35 млн руб. на один проект, добавил министр.

По его словам, ввод сырного кластера в Дмитровском районе позволит значительно увеличить поголовье молочного стада в области.

"Кластер позволит увеличить поголовье молочного стада Московской области на 15-20 тыс. голов... до 2021 года", - сказал А.Разин.

Он добавил, что это будет способствовать достижению декларируемой региональным правительством цели по увеличению показателя годового производства молока до 1 млн тонн.

Кроме того, в регионе запущена программа реконструкции заброшенных молочных ферм, в рамках которой с начала года уже реконструировано около десяти заброшенных молочных ферм, до конца года их число увеличится до 16, сообщил министр.

"В этом году у нас была впервые запущена программа по реконструкции старых молочных ферм... Изначально, на начало года по этой программе мы рассчитывали реконструировать не менее 10 ферм. Сегодня мы уже говорим о количестве 16 ферм. На сегодня около 10 ферм уже готово", - сказал А.Разин.

По его словам, из десяти реконструированных ферм шесть уже подали документы на возмещение затрат в рамках программы.

А.Разин уточнил, что всего на программу реконструкции заброшенных молочных ферм в текущем году в Подмосковье было выделено 160 млн руб. В рамках нее субсидируется 50% затрат на оборудование при комплектации ферм.

При этом также субсидируется установка роботов-дояров - до 6 млн руб. на одного робота.

Он добавил, что программа поддержки предпринимателей, взявшихся за реконструкцию старых молочных ферм в Подмосковье, оказалась востребованной.

"Мы увидели, что программа эффективна и востребована аграриями, поэтому было принято решение о продлении программы еще на три года. До 2021 года эта мера поддержки будет сохранена", - сказал А.Разин.

Он отметил, что только до конца текущего года благодаря программе будет дополнительно создано более 3 тыс. скотомест.

А.Разин добавил, что объемы субсидирования реконструкции ферм разнятся в зависимости от сложности проведенного ремонта и оборудования фермы.

"Например, Зеленоградская ферма планирует установку четырех роботов. Только за них субсидия составит около 24 млн помимо иного оборудования. Есть фермы, которые реконструированы менее затратным способом. Субсидии для них составляют 1,5-2 млн руб.", - сказал министр.

А.Разин также рассказал журналистам о вводе в оборот в Подмосковье с начала текущего года порядка 50 тыс. гектаров неиспользуемой сельскохозяйственной земли.

"На текущий момент мы уже ввели около 50 тыс. га. В четвертом квартале мы эту работу завершим и с учетом озимого сева уверены, что план 60 тыс. га будет выполнен", - сказал А.Разин.

Он отметил, что с текущего года факт ввода земель подтверждается не только статистическими данными и "бумажными отчетами", но также сопровождается фотофиксацией с геолокационными данными.

"Он привязан к определенным координатам и фиксирует текущее состояние. Мы видим, что там посеяно, какая культура растет", - добавил министр.

Он также заявил, что со следующего года будут увеличены суммы компенсаций, выделяемые аграриям Подмосковья за ввод в оборот поросших участков сельскохозяйственных земель.

"Со следующего года мы увеличиваем ставку. Так, на немелиорируемых земельных участках ставка будет составлять 4,5 тыс. руб. на гектар. Сегодня она составляет 3 тыс. руб. А на участках мелиорируемых угодий ставка составит 6 тыс. руб., сегодня она составляет 3 тыс.", - сказал А.Разин.

Он отметил, что таким образом власти региона компенсируют затраты аграриев, которые вводят в оборот те земельные участки, которые давно не обрабатывались и серьезно заросли деревьями и кустарниками.

Министр также сообщил о повышении урожайности зерна в регионе: на некоторых полях в Московской области она превысила 80 центнеров с гектара, что в 2,5 раза выше среднего показателя по региону.

"Очень нас порадовала урожайность: в целом по региону она перешагнула порог 31-32 ц с га... В ряде хозяйств она составляла более 57 ц с га, а на отдельных полях - более 80 ц с га", - сообщил А.Разин.

По его словам, этого удалось добиться за счет использования на этих полях качественного семенного материала.

Также глава ведомства сообщил, что объем собранного в регионе урожая зерновых вырос до 443 тыс. тонн. В основном, этот показатель обеспечили южные районы области, так как в северных районах ситуация с урожаем из-за погодных условий была неблагополучной. Один Зарайский район намолотил свыше 113 тыс. тонн зерна.

"В новейшей истории это лучший показатель работы наших аграриев", - отметил А.Разин.

Кроме того, в Московской области в текущем году планируют собрать около 350 тыс. тонн овощей открытого и защищенного грунта.

"По прогнозам, по овощам открытого грунта уровня прошлого года мы не достигнем, по нашим оценкам валовый сбор составит порядка 310-315 тыс. тонн", - сообщил А.Разин.

Министр уточнил, что этот показатель на 10%-15% меньше прошлогоднего. Такая динамика объясняется тем, что погода в этом году не позволила аграриям вырастить большее число овощей, так как, в основном, они произрастают в северных районах Московской области, где условия были особенно суровыми.

"Однако общий валовый сбор овощей - защищенный грунт плюс открытый грунт - превысит показатели прошлого года за счет хорошей работы наших теплиц... В итоге мы перешагнем рубеж 50% по самообеспеченности региона данной продукцией", - добавил А.Разин.

Он пояснил, что в этом году планируется вырастить свыше 33 тыс. тонн овощей защищенного грунта.

По словам министра, урожай картофеля будет примерно равен прошлогоднему: на уровне 360 тыс. тонн. На текущий момент в Московской области убрано около 70% картофельных полей.