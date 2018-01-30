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Пресс-центр

США "кремлевским списком" ведут войну со всей Россией - Зюганов

Лидер КПРФ не исключил встречи с американским послом при условии аналогичной встречи российского посла с конгрессменами США, призвал вести такой диалог "грамотно и достойно"

Москва. 30 января. ИНТЕРФАКС - "Кремлевский доклад" США упаковал российских чиновников и бизнесменов под одной оберткой "олигархи", заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Всех упаковали в одну обертку под видом "олигархи", на самом деле ведут войну с нашей страной", - сказал Г.Зюганов на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" во вторник.

"В связи с этим нужно выработать новую схему и новую финансово-экономическую политику, чего, к сожалению, пока сделано не было", - добавил лидер КПРФ.

Отвечая на вопрос о его готовности встретиться с послом США в РФ, лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что готов встретиться с Джоном Хантсманом, но только при условии, если в США будут обеспечены возможности для встреч российского посла с конгрессменами.

"Я должен спросить обратное, готовы они там встречаться с нашим послом (Анатолием Антоновым. - ИФ)? Посол запросил целый ряд встреч - уклоняются", - сказал Г.Зюганов.

"Если готовы и там, и тут, мы бы проводили переговоры со всеми", - добавил Г.Зюганов.

Вместе с тем он также отметил, что вести такой диалог "надо уметь, и делать это грамотно и достойно".

"Не теряйте возможность ведения диалога, но обеспечьте так, чтобы этот диалог был полноценным", - сказал также Г.Зюганов.

Лидер КПРФ также высказался на пресс-конференции по поводу ограничений, введенных Международным олимпийским и Международным паралимпийским комитетами в отношении российских спортсменов. В этой связи он предложил отправить в Пхенчхан пять тысяч болельщиков и знамя Победы.

"Давайте, пошлем на Олимпиаду в Пхенчхан пять тысяч болельщиков, наше знамя Победы, его знают все на планете, его никто не посмеет тронуть, и споем гимн так, чтобы у них в ушах звенело", - сказал Г.Зюганов.

Он считает, что в связи с действиями, предпринятыми в отношении российских олимпийцев и паралимпийцев, нужно проявить характер, такой же, с каким "наши сражались под Сталинградом, под Москвой".

КПРФ не устраивает подача информации о кандидатах в президенты на федеральном ТВ

В КПРФ намерены просить представителей Центральной избирательной комиссии, в частности секретаря ЦИК России Майю Гришину, дать оценку освещению информации о кандидатах в президенты на федеральных телеканалах, сообщил секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов в ходе пресс-конференции.

"Давайте обратимся к Гришиной, пусть она посмотрит на эти нарушения законодательства, которые творятся на федеральных телеканалах, потому что нет в мировой информационной практике такого, чтобы в информационных блоках шло "мочилово" одного кандидата, две трети сюжетов негативные и резко негативные", - сказал он.

Он считает, что то, как выдается информация о кандидате в президенты от КПРФ и народно-патриотических сил Павле Грудинине - "это не информация, это надругательство над практикой, над правами избирателей, которые хотят получить равную информацию о каждом кандидате".

В КПРФ предложили вернуть институт конфискации имущества за коррупционные преступления

В свою очередь зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков выразил мнение партии, что необходимо "поставить под контроль доходы и расходы всех чиновников, навести порядок в системе государственных тендеров, провести судебную реформу, суды должны стать подотчетны гражданам".

"Борьба с этим злом, коррупцией, должна вестись на комплексной основе: мы считаем, что необходимо ужесточение наказания за коррупционные преступления, нужно вернуть в законодательство институт конфискации имущества за тяжкие преступления и ратифицировать 20-ю статью Конвенции ООН по борьбе с коррупцией", - отметил парламентарий.

По его словам, в КПРФ также предлагают блокировать решения думского большинства, состоящего из одной партии, при условии согласия всех оппозиционных думских фракций.

"Возможно, в рамках политической реформы следовало бы подумать о том, что если все представители оппозиционных фракций не согласны с решением, которое продавливает большинство, состоящее из одной партии, то эти решения могли бы быть блокированы по законодательству", - сказал Д.Новиков.

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